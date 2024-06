Namorados: sete em cada dez vão comprar presentes em Suzano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está confiante que as vendas devem aumentar no Dia dos Namorados comparado ao ano passado. A data é comemorada em 12 de junho.

A ACE informou que sete em cada dez consumidores devem fazer alguma compra para o Dia dos Namorados. A associação disse que deve haver um “aumento considerável” nas vendas on-line.

A visão da movimentação financeira na cidade é otimista, já que o Dia dos Namorados é importante para o comércio. “Apesar de não ser o maior em faturamento, a data é o evento comercial mais rentável, pois há uma margem de lucro mais elevada nos produtos de maior interesse no período”, disse a ACE.

O alto movimento deve começar neste fim de semana, de acordo com a associação, por conta do 5º dia útil do mês, data que a maioria dos consumidores recebem seus vencimentos. Mesmo assim, a grande movimentação deve seguir ao longo da semana, pois uma grande parcela dos consumidores deixa para fazer as compras no último momento.

No período do Dia dos Namorados, os itens mais procurados são roupas, perfumes, cosméticos, chocolates e doces em geral. Uma alta na procura em restaurantes pode acontecer nas próximas semanas, segundo a ACE.