'Nos embalos de sábado à noite', Zé Neto e Cristiano arrastam multidão de 65 mil no 4° dia de Rodeio

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano sacudiu as cerca de 65 mil pessoas presentes na arena do Itaquá Rodeio Fest 2023 na noite deste sábado (9). Cantando seus maiores sucessos, a dupla embalou a galera e proporcionou um verdadeiro espetáculo no quarto dia de evento.

Zé Neto e Cristiano entraram no palco por volta da 01h30 cantando "Você Beberia ou Não Beberia?" e, a partir daí, emendaram uma sequência dos seus maiores sucessos, como "Seu Polícia", "A Gente Continua", "Ela e Ela", "Largado às Traças", "Bebida na Ferida", "Ferida Curada", entre outras. Depois, partiram para músicas do novo álbum, o "#Escolhas", como "Oi Balde" e "Pátio do Posto" e, em seguida, cantaram modão.

No final, Cristiano tomou conta do palco e lançou uma sequência de músicas do rock nacional. Até "Anna Júlia", de Los Hermanos, entrou no repertório.

O show terminou por volta das 03h20, encerrando o quarto dia de eventos do Itaquá Rodeio Fest 2023.

Arena

O público compareceu em peso e acompanhou a dupla em praticamente todas as músicas. Todos os setores do espaço destinado ao evento estavam cheios. Porém, havia um pouco mais de espaço para circular nos setores Frontstage e Camarotes. De acordo com a MP Promoções, o público presente foi de 65 mil pessoas, superando os shows de Maiara e Maraisa e Alok e se aproximando do show de Gusttavo Lima.

A apresentação do Embaixador foi a que teve o maior público: 70 mil pessoas. Por conta disso, as pessoas precisaram ter um pouco mais de cuidado para circular dentro dos setores. No show de Zé Neto e Cristiano, foi possível andar com um pouco mais de facilidade nos corredores dos setores.

Quanto aos trabalhos técnicos, mais uma vez foram impecáveis. O som da dupla pôde ser ouvido bem em todos os cantos do Rodeio e as luzes, os telões e os fogos funcionaram com perfeição.

A dupla estava animada e a galera foi no embalo. Foi mais uma grande noite de evento em Itaquá.

Rodeio

Além do show de Zé Neto e Cristiano, os presentes na arena também puderam acompanhar a etapa de Itaquaquecetuba da Liga Nacional de Rodeio de montaria em touros, que conheceu seu grande vencedor na noite deste sábado. A final da luta pela fivela de campeão foi marcada por muita adrenalina. Com 269,25 pontos, André Pereira, de Suzanápolis-SP, sagrou-se vencedor e garantiu a vaga na etapa da Liga, que acontecerá em Barretos-SP, em 2024:

“Foi uma etapa com competidores de alto nível. Só tenho a agradecer a Deus, por ter chegado até aqui, e ao público, que, ao longo desses dias, prestigiou o evento”, festejou Pereira.

O diretor da Liga Nacional de Rodeio, Rubinho Gouveia, elogiou a estrutura do rodeio de Itaquá:

“É uma estrutura de cinema, de altíssima qualidade. Estamos acostumados com rodeios Brasil afora, mas uma festa destas, com todos esses shows, não se vê todo dia”, pontuou.

Os eventos do Itaquá Rodeio Fest 2023 seguem neste domingo (10) com apresentações da DJ Maju Santana, às 20 horas, e da cantora Ana Castela, às 21h30.

O Rodeio está sendo realizado na Estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355).

As doações de alimentos em troca de ingressos para arena e arquibancada continuam apenas no Itaquá Park Shopping, das 12h às 18h. A ação segue até 16/9 (sábado). Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas acontecem exclusivamente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br.