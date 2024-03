Nova composição do Conselho de Segurança Alimentar toma posse

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano oficializou na última sexta-feira (01/03) a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea) para o próximo biênio (2024-2026). Em sua primeira reunião sob a nova gestão, o colegiado elegeu como presidente um representante da sociedade civil, o coordenador da Cáritas Regional de Suzano, Valmor João Preis. Como seu secretário, representando o Poder Público municipal, foi escolhido o diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Alberto Santiago de Araújo.

O Comsea tem a missão de estabelecer diálogo permanente entre a prefeitura e as organizações sociais por ela representadas com o objetivo de assessorar a administração municipal na formulação de políticas e na definição de diretrizes e prioridades que visem a garantia do direito à alimentação. O órgão também cria projetos e ações prioritárias da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a serem incluídos anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no orçamento do município de Suzano, dentre outras atribuições.

O conselho é composto por três representantes do Poder Público, indicados pela prefeitura, e seis da sociedade civil, eleitos em assembleia própria realizada em 13 de dezembro do ano passado. Pela administração municipal foram escolhidos Deivid da Costa Lopes, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com Arrones Daines Júnior como suplente; Vera Borges, da Secretaria de Educação, tendo Samara Fernandes de Barros na suplência; e Carlos Alberto Santiago de Araújo, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com Rafael Ramalhoso Alves de suplente.

Por sua vez, os membros da sociedade civil escolhidos foram Amanda Novais Coelho, da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS), com Joice Xavier Pereira dos Santos como suplente; Daniella Moreira (Unipiaget Brasil) e Cristiane Evangelista Oliveira Teles na suplência; Nubia Alves Santiago (Comunidade Kolping Jardim São José) e Jisian Alves de Sousa como suplente; Silvia Aparecida do Carmo Rangel, da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), ao lado de Larissa Joyce Nunes de Araujo Gomes; Valmor João Preis (Cáritas), com Josué Luiz Bissaco; e Soraia Rodrigues Gomes, da Fundação Master Global Informática (MGI), com suplência de Elaine Rodrigues Gomes.

O presidente do conselho agradeceu o trabalho da última gestão e disse que contará com o apoio dos novos membros para o próximo biênio. “Queremos que Suzano continue atuando com afinco na formulação de políticas e prioridades que visem a garantia da segurança alimentar e nutricional sustentável. Obrigado a todos que compuseram a gestão anterior e seguimos juntos”, disse Preis.

No mesmo dia, o Comsea também deliberou favoravelmente pela inscrição de Suzano junto ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), para que não haja descontinuidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal. O município foi favorável à criação e composição da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan/Suzano) e se comprometeu em não medir esforços para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O Caisan tem como competência elaborar, coordenar e revisar a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e elaborar e monitorar o plano.

O Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, desejou sorte ao novo colegiado e salientou a importância de Suzano alinhar-se com as políticas nacionais de segurança alimentar e seus três pilares, que são disponibilidade dos alimentos, acesso das pessoas aos produtos e um consumo adequado do ponto de vista nutricional. “Essa é uma prioridade da Assistência. Estamos falando de alimentação principalmente para crianças e adolescentes e ter essas políticas alinhadas facilita no entendimento das necessidades da população e nas mudanças que precisarem ser feitas. Boa sorte à nova composição do conselho”, finalizou Garippo.