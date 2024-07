Nova edição do Rock no Parque acontece neste domingo no Max Feffer

A próxima edição do projeto “Rock no Parque” ocorre neste domingo (21/07) no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 13 às 17 horas.

Nesta edição será celebrado o “Dia Mundial do Rock”, que ocorreu no último sábado (13/07), e traz quatro atrações, sendo elas “Júlio Mano”, com músicas autorais que trazem poesias e reflexões sobre sua experiência de vida, que abrirá o evento às 13 horas; “Fichados”, em tributo a Charlie Brown Jr., logo em seguida, às 14 horas; “Old Flame”, que faz uma homenagem ao Ronnie James Dio, ex-vocalista na banda Black Sabbath que, depois, seguiu carreira solo, às 15 horas; e “Das”, em tributo a Rammstein, finalizando o evento, às 16 horas.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o evento é uma excelente oportunidade para celebrar a diversidade e a riqueza do rock, além de promover o encontro de diferentes gerações em um espaço de convivência e lazer. “Projetos como este são muito importantes para fomentar a cultura local e proporcionar momentos de entretenimento de qualidade para a população”, destacou.