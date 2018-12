Esporte Nova pista de skate do Parque Max Feffer será inaugurada neste sábado Área com 2,6 mil metros quadrados contará com mais de 20 obstáculos e estará apta a receber competições

Equipamento é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída Foto: Sabrina Silva/Divulgação Suzano inaugura neste sábado (15) a nova Pista de Skate no Parque Municipal Max Feffer, considerada uma das maiores da América Latina. O equipamento é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída. A construção é de responsabilidade da administração municipal, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, e uma empresa de engenharia da cidade. Os trabalhos foram iniciados em abril de 2016, mas foram acelerados pelo atual governo em março de 2017 e serão concluídos no mês que vem. Orçada em R$ 997 mil, com recursos federais e municipais, a obra conta com mais de 20 obstáculos verticais e horizontais, uma área conhecida como "bowl", já na fase final, e tratamento com resina e concreto para maior durabilidade. A pista está de acordo com os padrões usados em torneios realizados em todo o mundo e apta a sediar competições estaduais e nacionais. Mas a meta principal é proporcionar um espaço adequado para a prática do esporte na cidade. "Os investimentos na infraestrutura do Parque Max Feffer são para recuperar um lugar onde os suzanenses possam se exercitar, praticar atividades físicas e ter momentos de descanso e lazer. E a pista de skate vem ao encontro dessa ideia", explicou o prefeito Rodrigo Ashiuchi. Além dessa obra e da conclusão da Arena Suzano, a administração municipal também promoveu a troca da iluminação pública em todo o parque, limpeza e zeladoria em regime permanente, revitalização da Piscina Municipal Daniel Fiamini Geremias, renovação das pistas de caminhada e de ciclismo e reforço na vigilância com patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM).

