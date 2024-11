Novembro Azul tem 'Dia D' neste sábado com exame de PSA nos postos de Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o “Dia D” da campanha Novembro Azul neste sábado (23/11), com o objetivo de reforçar as ações de prevenção ao câncer de próstata nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Suzano. Os postos organizarão atividades relacionadas à saúde dos homens entre 8 e 16 horas e realizarão, até meio-dia, coletas por livre demanda de PSA, que na sigla em inglês significa “Antígeno Prostático Específico”, uma proteína encontrada no sangue e no sêmen que pode ajudar no diagnóstico da doença. A programação prevê serviços específicos em cada polo de atendimento, que contemplarão cuidados com aspectos emocionais e oferta de vacinas.

A UBS Adelzuita Ferreira dos Santos, no Jardim Monte Cristo (rua Cachoeira, s/n), disponibilizará testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), auriculoterapia, acolhimento em Psicologia e triagem. Na UBS Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal (rua Dr. Prudente de Moraes, 2.719), haverá uma dinâmica com bexigas para incentivar perguntas e respostas sobre a saúde do homem. Na UBS Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147), serão proporcionados serviços de aferição de pressão e glicose, teste rápido de ISTs e acolhimento em Saúde Mental.

O atendimento especial ainda prevê ações na UBS Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125), com escuta em Saúde Mental para os homens que estão na fila de espera da Psicologia, oferta de vacinas, planejamento familiar e prática de exercícios. Na UBS Tabamarajoara (rua Sebastian Rossel Garcia, 40) haverá aferição de pressão e glicemia, auriculoterapia e teste rápido de ISTs. Na UBS José Mariano Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembleia de Deus, 479), serão oferecidos os mesmos serviços, com exceção de auriculoterapia.

Seguindo a programação deste “Dia D”, a UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII (avenida Paulo Portela, 205 – Centro) realizará consultas médicas agendadas e a UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (avenida Leonardo Pinto de Mendonça, 325), garantirá oferta de vacinas. Na UBS Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35), ocorrerá teste rápido de ISTs, consulta médica agendada e acolhimento em Saúde Mental.

Por fim, na UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137) ocorrerão avaliações nutricionais, além de consultas médicas agendadas; e na UBS Professor João Olímpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837), serão prestados serviços de aferição de pressão e glicemia, planejamento familiar e avaliação fonoaudiológica.