Novo bloco do Instituto Federal deve ficar pronto até abril e unidade quer mais cursos

O novo bloco do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Suzano deve ficar pronto e ser entregue até abril. A unidade de Suzano também busca um aumento na oferta de cursos e vagas para os próximos anos. As declarações foram dadas por Eugenio Zampini, diretor-geral do instituto de Suzano, em participação do DS Entrevista.

“Estamos em uma fase bem avançada do bloco, já estamos fazendo a cobertura. Temos a perspectiva de ser entregue entre março e abril. No segundo semestre, já teremos a disponibilidade desse bloco. Vamos abrir mais vagas”, disse Zampini sobre o bloco que está sendo construído.

No novo prédio foram investidos R$ 4,3 milhões, sendo R$ 3,8 milhões por meio de emendas parlamentares de deputados federais e os R$ 500 mil restantes enviados pelo Ministério da Educação (MEC).

Com a criação do bloco, o IFSP pretende oferecer, ainda neste ano, um curso de pós-graduação. Além disso, a ideia é aumentar o número de cursos integrados ao ensino médio e as licenciaturas.

“Na metade do ano vamos oferecer um curso de pós-graduação em Formação Socioambiental para professores. Já vamos oferecer esse ano. Em um futuro mais adiante, imaginamos buscar recursos para oferecer mais dois ou três cursos integrados ao ensino médio e mais um curso de licenciatura, provavelmente pedagogia. Sobre os cursos integrados ao ensino médio, temos definidos que seria um na área de Meio Ambiente, um na área de Eletrotécnica e o retorno do curso de Administração. Isso tudo depende de uma articulação, de um convencimento do MEC para que eles disponibilizem docentes para oferecer esses cursos”, explicou o diretor.

Atualmente, o Instituto Federal de Suzano conta com dois cursos integrados ao ensino médio, que são de Química e Automação Industrial, com esse segundo sendo voltado à área de robótica. Todos os cursos são gratuitos. O curso de Administração também é ministrado no Instituto Federal de Suzano, mas apenas na categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Por ano, são oferecidas 40 vagas para cada um dos cursos, sendo 20 para ampla concorrência e 20 destinadas apenas para alunos de escolas públicas. “O estudante entra no IFSP às 9h30, eventualmente pode entrar às 7h30, e fica até às 18 horas. Na metade da manhã e da tarde, o aluno recebe um lanche, além do almoço. Tudo isso é subsidiado pelo Governo Federal, então o aluno não paga nada”, explicou Zampini.

Para entrar no IFSP, é necessário passar por um processo seletivo, uma prova com 15 questões de língua portuguesa e 15 perguntas de matemática. A inscrição é feita entre agosto e setembro e a prova é realizada em novembro.