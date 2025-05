Novos integrantes da Cipa começam a passar por treinamento em Suzano

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta quarta-feira (07/05) a capacitação dos membros eleitos e indicados para a nova gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), com mandato de dois anos. A ação ocorreu no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, reuniu os oito integrantes escolhidos pelos servidores municipais, cada um acompanhado por um suplente apontado pela administração, totalizando 16 participantes diretos.

Os profissionais receberam orientações sobre o papel da comissão e a Norma Regulamentadora nº 5 (NR5) e também participaram de debates sobre legislação trabalhista, conceitos fundamentais de segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Entre os presentes também estava a nova presidente, Viviane Raquel.

A Cipa é uma comissão obrigatória em órgãos públicos e empresas privadas com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promovendo a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Composta por representantes dos trabalhadores e da administração, tem como missão identificar riscos no ambiente de trabalho, propor melhorias, realizar inspeções periódicas e promover campanhas educativas voltadas para segurança e saúde ocupacional.

Em Suzano, a nova composição da Cipa tem a importante missão de orientar mais de 6 mil servidores municipais espalhados por diferentes secretarias, escolas, unidades de saúde e demais equipamentos públicos. “A importância dessa capacitação é garantir que os cipeiros estejam aptos a disseminar as melhores práticas de segurança e saúde no trabalho em todos os setores da administração municipal”, explicou o controlador geral do município, César Braga.

Segundo ele, a formação vai além de uma obrigação legal e se traduz em um verdadeiro compromisso com a qualidade de vida dos servidores. “Estamos reforçando conceitos essenciais de segurança, além de oferecer aos cipeiros as ferramentas necessárias para agirem de forma preventiva e eficiente”, acrescentou Braga. A primeira etapa do treinamento contou com palestras e dinâmicas que abordaram a estrutura e as atribuições da Cipa, detalhamento da NR5, bem como a legislação aplicável à segurança e à saúde no trabalho.

Os participantes receberam orientações sobre como identificar riscos, realizar inspeções, elaborar mapas de risco, organizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) e desenvolver ações educativas para seus colegas. Além disso, foram discutidos conceitos fundamentais da área de segurança do trabalho, como condições inseguras, atos inseguros, ergonomia e saúde ocupacional.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou a relevância da capacitação e elogiou o engajamento dos servidores. “É fundamental que tenhamos uma equipe preparada para cuidar da segurança e do bem-estar de quem faz a prefeitura funcionar todos os dias. A saúde e a integridade dos servidores são prioridades da nossa gestão, e a atuação da Cipa é essencial”, afirmou.

A programação continua nesta quinta-feira (08/05), com atividades divididas entre o Paço Municipal e o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) de Suzano, que fica no Jardim Japão. Nesta fase, os cipeiros terão contato com procedimentos práticos de prevenção e combate a incêndios, além de receberem orientações sobre primeiros socorros.

De acordo com César Braga, a escolha de dividir a programação entre os dois locais tem como objetivo ampliar o aprendizado dos participantes. “No Paço, os cipeiros continuarão a parte teórica; no Corpo de Bombeiros, eles terão acesso a treinamentos práticos fundamentais, como evacuação de prédios, uso de extintores e atendimento inicial a vítimas”, explicou.