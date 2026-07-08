Prefeito vistoria obras de pavimentação no Parque Alvorada

O prefeito Pedro Ishi voltou ao Parque Alvorada na manhã desta quarta-feira (08/07) para verificar o andamento das obras que vão transformar as condições de mobilidade do bairro com a pavimentação que será proporcionada nas ruas Independência, Liberdade e Palácio. O projeto havia sido pauta do encontro do chefe do Executivo com moradores no dia anterior (07/07).

A vistoria realizada na primeira das vias que têm recebido os trabalhos preliminares, a rua Palácio, também foi acompanhada pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, e pelo vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro. As atividades nesta e nas outras ruas que serão contempladas começaram pelo levantamento topográfico, estão seguindo com ações de limpeza e preparação do solo e continuarão com a construção de guias e sarjetas.

Após a conclusão dos serviços preliminares, as vias estarão prontas para receberem a aplicação do asfalto. Paralelamente às obras de pavimentação, serão proporcionados serviços relacionados à drenagem, para facilitar o escoamento das águas da chuva e preservar o deslocamento nestes acessos.

Para garantir a finalização de todas as etapas do projeto, está previsto um investimento de R$ 1.894.200,00. A empresa responsável pelas obras será a Oestevalle Pavimentações e Construções, que deverá executar todos os serviços até o fim deste ano.

Outras obras

Na tarde desta terça-feira (07/07), antes da reunião com os moradores do Parque Alvorada, o prefeito Pedro Ishi esteve nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista para conferir o andamento das obras de pavimentação que também estão acontecendo em vias dos dois bairros.

Nesta localidade, ele pôde verificar que o trecho da rua Felício Moreira que fica entre a rodovia Índio Tibiriçá e a rua Benedito de Lima Franco já está pavimentado, assim como a rua José Rangel. Durante conversa com a equipe de trabalho responsável pelo projeto, ainda foi confirmado que a rua Geralda Maria Conceição também será pavimentada nos próximos dias.

Na sequência, será a vez das ruas Perimetral II e Daniela Varjão também receberem os serviços. Em todo esse perímetro, a prefeitura ainda prevê reforço dos serviços de zeladoria e iluminação, para garantir melhorias para a qualidade de vida da população.

Vale destacar que na região sul da cidade ainda estão ocorrendo obras de pavimentação no Parque Heroísmo, nas ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Cândido e Dez; e no Jardim Belém, na rua Antônio Binotti.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a prefeitura mantém frentes diversificadas de trabalho para a região sul com o intuito de melhorar a mobilidade em todos os pontos do distrito. “Estamos com obras em muitas ruas de diferentes bairros, para implementar nosso plano de pavimentação e cumprir o compromisso com os moradores”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito destacou que a administração municipal está empenhada em promover uma transformação na infraestrutura viária não só da região sul como de todo município “Estamos mantendo nossa agenda de vistorias e reuniões com a população, para ver de perto tudo que está acontecendo na cidade e deixando todos a par dos projetos que estão sendo executados”, ressaltou o chefe do Executivo.