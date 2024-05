Novos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente são empossados no Paço Municipal

O prefeito Rodrigo Ashiuchi empossou nesta terça-feira (21/05), em seu gabinete, no Paço Municipal, os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas). O grupo que cumprirá o mandato no triênio 2024-2026 também foi saudado pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, que citou nominalmente os 16 titulares, entre representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, assim como os respectivos suplentes. A eleição que definirá o presidente e o vice será realizada na primeira reunião entre os integrantes, que deverá ocorrer até o fim deste mês, no Espaço dos Conselhos (rua Monsenhor Nuno, 595 - Centro).

Do Executivo municipal, oito secretarias participarão da nova composição do conselho, com um titular e um suplente, conforme a lista: Carlos Alberto Santiago de Araújo / Rita de Cássia Cavalcanti (Assistência e Desenvolvimento Social); Débora Cristina Mesquita Candido / Vanessa Casemiro Cury Ribeiro (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); Carla Navajas Quadra Andrez / Marcos Tamaki (Educação); Débora Priscila Panhoto / Marluci Dantas Pinheiro (Saúde); Leonilda Ferreira / Simone Felix (Cultura); Jéssica Gonçalves / Márcio Rodrigues (Comunicação Pública); Joyce Ferreira da Silva / Jéssica Santana Silva (Governo); e Terezinha Cristina Avila Silva / Márcia Ondaera (Esportes e Lazer).

Representando a sociedade civil organizada, os titulares e os respectivos suplentes foram assim escolhidos, de acordo com as entidades que representam: Cristiana Andrea do Nascimento / Nubia Alves Santiago (Comunidade Kolping do Jardim São José); Márcia Cristina Inácio Alves / Alessandra Roberta de Oliveira (Associação de Assistência à Mulher e à Criança Esperança - Aamae); Shirley Áurea Alves Dantas / Gildete Alves Dantas (Instituto Saint Nicholas Care); Soraia Rodrigues Gomes / Thalita dos Santos Silva (Fundação MGI); Jussara Carla Silencio / Aparecida de Fátima Capelli (Instituto Gusmão dos Santos - IGS); Susana Rosa da Silva / André Mendes da Silva (Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã); Letícia Carrelo Anraku / Erica Aguena Yanase (Instituto Amar Holiness); e Islen Audeniza da Silva Ismael / Priscila de Oliveira Silva (Associação de Apoio aos Deficientes Visuais de Suzano - Aadvis).

Entre as atribuições do Comdicas está a intermediação com os Conselhos Tutelares e a participação na formulação de políticas públicas que contribuam com a garantia de direitos desse público. O Comdicas atua por meio da promoção de ações relacionadas ao desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes nos diferentes aspectos de formação, incluindo o acesso à cidadania, à educação, ao esporte, à saúde e ao combate do abuso sexual, entre outros.

Geraldo Garippo falou da experiência dos conselheiros com os projetos sociais realizados em Suzano. “É um colegiado novo, mas que já trabalha em prol da sociedade há muitos anos, em diferentes áreas de atuação. Temos uma rede fortalecida com profissionais gabaritados, que ajudarão Suzano a estabelecer um novo marco, com suporte do Plano Municipal da Infância e Adolescência (PMIA) e por meio da formalização de editais que poderão proporcionar recursos importantes para o atendimento a esse público”, declarou o titular da Assistência e Desenvolvimento Social.

O prefeito parabenizou os novos membros do Comdicas, ressaltando a importância do trabalho deste grupo para o município. “Sei da dedicação das pessoas aqui presentes porque conheço todas as entidades que estão sendo representadas”, enfatizou o chefe do Executivo.