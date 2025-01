Núcleo de Acompanhamento aos Servidores se estabelece como referência no cuidado à saúde mental

Com o propósito de apoiar os funcionários públicos, o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, foi criado em 2019. Desde então, a iniciativa já ofereceu apoio emocional, social e psicológico a mais de 16 mil servidores, se tornando uma referência para aqueles que buscam enfrentar os desafios do dia a dia, lidar com questões de saúde mental e atravessar transições de vida.

Suas atividades incluem projetos internos diversificados como atendimentos individuais, grupos de apoio e campanhas de conscientização que abordam as diferentes necessidades dos frequentadores e complementam os atendimentos clínicos. Essas ações são concretizadas por meio de iniciativas como o “Amigo, Estou Aqui”, que prepara os servidores para a aposentadoria, oferecendo suporte durante essa transição.

O programa denominado como “O Aconchego” fornece apoio a gestantes, adotantes e servidoras em licença-maternidade. Já o “A-manhã-ser” promove o bem-estar físico e mental, integrando práticas como Liang Gong, Qi Gong e auriculoterapia aos participantes. O “Construindo Sonhos” é direcionado aos bolsistas do “Programa de Qualificação Profissional e Alfabetização”, oferecendo suporte e dicas para conciliar atividades. A iniciativa “Vencendo Barreiras” acolhe servidores com deficiência, buscando eliminar os obstáculos à interação social. Por fim, o “Trocando Ideias” oferece um espaço para cuidado, reflexão e troca de experiências sobre saúde emocional.

Nesse segmento, as ações mais populares do NAS são o “Trocando Ideias” e o “Amigo, Estou Aqui”, ambos fundamentais para o suporte emocional e profissional. O primeiro atendeu 517 pessoas nos últimos quatro anos, já o “Amigo, Estou Aqui” acolheu 239 servidores no mesmo período, permitindo que os participantes vivenciem essa fase de forma mais calma e segura.

Além das ações mencionadas, o espaço oferece atendimentos psicossociais individuais e em grupo, que visam identificar as necessidades específicas de cada servidor e encaminhar para o tratamento mais adequado. Esses cuidados personalizados evidenciam o compromisso do órgão com o bem-estar completo dos colaboradores.

Ações coletivas

O serviço também se destaca pela promoção de atividades coletivas que incentivam a integração e o engajamento entre os participantes. Um exemplo é o “CineNAS”, que proporciona momentos de lazer e reflexão por meio de exibições de filmes no Cineteatro Wilma Bentivegna. O “Sarau dos Servidores”, por sua vez, reúne exposições artísticas e apresentações musicais com dança, oferecendo um espaço para que os participantes compartilhem seus talentos e apreciem as produções culturais de seus colegas. Ao longo dos últimos três anos, essas atividades beneficiaram 1.192 pessoas, contribuindo para o aprimoramento da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Além disso, o núcleo realiza eventos com foco em temas significativos. Durante o Mês das Mulheres, são promovidas atividades para conscientizar sobre a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. No “Setembro Amarelo”, o foco recai sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio, com atividades destinadas a sensibilizar e apoiar os servidores em suas questões emocionais.

Para a secretária municipal de Administração, Cintia Lira, o Núcleo tem se destacado com resultados visíveis no bem-estar dos servidores públicos, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. “Por meio de projetos inovadores e atendimentos especializados, o órgão tem trabalhado para melhorar as condições de trabalho, abordando tanto as questões emocionais e sociais dos servidores quanto os aspectos ligados à sua qualidade de vida. Essas ações têm fortalecido os laços entre os servidores, promovendo um clima de colaboração e apoio mútuo, o que resulta em um aumento na motivação e no desempenho dentro das unidades administrativas”, afirmou ela.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi, destacou que cuidar dos servidores é fundamental para garantir a eficiência e o bom funcionamento da administração pública. “O bem-estar dos servidores reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população e, por isso, a prefeitura tem investido em ações que promovem a saúde física, emocional e social dos profissionais. Um servidor valorizado, motivado e bem assistido é capaz de oferecer um atendimento de excelência à cidade e por isso essa iniciativa é um passo importante para valorizar os profissionais e garantir que eles se sintam reconhecidos e amparados em suas necessidades”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.