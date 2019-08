Suzano registra novo caso de sarampo no Distrito de Palmeiras

Suzano registrou um novo caso de sarampo, o que elevou de três para quatro os registros na cidade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a doença foi confirmada em um bebê de 11 meses, a qual a família é moradora do Distrito de Palmeiras. Até o momento, o município não contabilizou nenhum óbito. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 21.

O primeiro caso confirmado de sarampo na cidade foi em junho. A Prefeitura disse que o diagnóstico foi em um bebê de sete meses, morador do Distrito de Palmeiras. O segundo registro foi de um homem, de 29 anos, também morador de Palmeiras, em julho. Já o terceiro foi de uma menina de dez meses, moradora da região Leste da cidade.

A Secretaria de Saúde de Suzano informou que tomou todas as providências para garantir o bloqueio do vírus, tanto na moradia quanto nos locais frequentados pelos pacientes.

A cidade recebeu duas mil doses na semana passada para reposição do estoque vacinal. Outras 2,5 mil doses deverão chegar ao município nesta quinta-feira, 22. O lote em específico deve ser direcionado à imunização de crianças de seis meses a um ano de idade.

"A vacinação é realizada nos 23 postos da cidade, inclusive com horário estendido nas USF Jd. Europa de segunda e quarta (até 20h30);e na USF do Jd. Maitê às terças, também com vacinação até 20h30. Haverá ações de vacinação aos sábados: dia 24/08 e 31/08 na UBS Boa Vista, das 09h às 16h; dia 31/08. UBS de Palmeiras das 09h às 16h; Obs. A vacinação de acordo com o Calendário Nacional continua", completou a nota enviada à reportagem.