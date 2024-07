Número de consultas e procedimentos no CSII crescem 3,9% e 173,8 em junho

Durante todo o mês de junho, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, conhecida como CS II, realizou 2.046 consultas e 1.468 procedimentos. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Suzano. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o equipamento promoveu 1.988 consultas e 536 procedimentos, representando aumentos de 3,9% e 173,8%, respectivamente.

A unidade, que anteriormente atendia apenas de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas – assim como as demais UBSs e Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade -, teve um acréscimo de duas horas nos serviços prestados à população em dias úteis, passando a operar das 7 às 19 horas, e também aos sábados, no mesmo horário. A mudança passou a valer em 3 de junho deste ano.

De acordo com a pasta, as demandas mais comuns atendidas no CS II são de consultas para Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria e Psiquiatria. Já os procedimentos realizados com mais frequência são para aplicação de medicação e curativos, coleta de papanicolau, aferição de pressão arterial e monitoramento de glicemia. Com relação à vacinação na unidade, a secretaria informa que houve um crescimento de 10,1% em junho de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 1.209 vacinas aplicadas para 1.332. Isso inclui tanto as doses do Programa Nacional de Imunizações (PNI) destinadas a munícipes de diversas faixas etárias quanto as vacinas recomendadas recentemente pelo Ministério da Saúde, tais como as destinadas à proteção contra o novo coronavírus (Covid-19) e dengue.

A mudança de horário representa um acréscimo de 22 horas no funcionamento mensal da unidade para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Eles têm acesso aos mesmos serviços que já eram prestados anteriormente, incluindo consultas agendadas, sala de vacina, curativo, aferição de sinais vitais e coleta de papanicolau.