Número de obras paralisadas no Alto Tietê sobe para 12 com contratos de R$ 95,7 milhões

O Alto Tietê aumentou de dez para 12 obras atrasadas ou paralisadas na comparação entre o segundo trimestre de 2023 com o primeiro deste ano. Os valores das obras somam R$ 95.732.187,61. Os dados são do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na reportagem realizada pelo DS em 30 de novembro passado, com base no mesmo banco de dados, apontava para três obras não concluídas em Ferraz e Suzano. Duas em Salesópolis e uma em Poá e Santa Isabel. As demais não tinham obras registradas.

Suzano

Suzano é o destaque, que reduziu de três para uma obra parada ou atrasada. Trata-se de um projeto de infraestrutura viária Badra Planalto, avaliado em R$ 11.669.854,26.

Demais cidades

Já no último relatório (o atual), Salesópolis saltou de duas para cinco obras paradas ou atrasadas. As obras tratam-se de reforma do Centro de Pesquisa; reforma e ampliação da escola Profª Maria Aparecida Biasoli; obra de revitalização do Largo do Mercadão; revitalização, pavimentação asfáltica e paisagismo; e urbanização com drenagem e pavimentação de bairro.

As cinco obras estão avaliadas em R$ 10.311.781,39.

Em seguida está Ferraz, que manteve as três obras registradas no relatório de 2023 e neste último. Tratam-se de obras sobre reforma e ampliação do prédio para instalação da Câmara; construção de 187 moradias do Projeto Morar Bem II; e construção de Centro de Convenções.

As três obras somam R$ 10.489.523,64.

Com uma obra não concluída estão as cidades de Itaquá, Poá e Santa Isabel.

Em Poá e Santa Isabel a mesma obra do ano passado seguiu para este ano. Em Poá trata-se de construção do Centro Educacional Poaense - CEP Santa Luiza, avaliada em R$ 10.743.185,49.

Já em Santa Isabel a obra é de construção da 1ª fase do Centro Municipal de Formação Pedagógica, avaliada em R$ 2.909.852,30.

Por fim, Itaquá, que não tinha obras no relatório passado, registrou uma agora. Trata-se de adequação de acessibilidade da Estação Aracaré, avaliada em R$ 49.607.990,53.

‘Painel de Obras do TCESP’ têm dados entre janeiro e março