O que colocar na lancheira? Nutricionista dá dicas para alimentação infantil saudável

Com o fim das férias e o retorno às aulas, surge o desafio de preparar a lancheira ideal para as crianças. Afinal, um cardápio bem pensado ajuda a dar a energia necessária para enfrentar o dia escolar com disposição. Mas não só isso. Para crianças de até cinco anos, que estão desenvolvendo seus hábitos alimentares e descobrindo novos sabores, uma alimentação variada, incluindo frutas e legumes, aumentam as chances de adaptação e de preferência por esses alimentos na vida adulta.

Boas escolhas também são fundamentais para prevenir problemas de saúde em longo prazo. Segundo a nutricionista da Hapvida NotreDame Intermédica, Layla Wynny, na hora de montar a lancheira, é importante evitar itens ultraprocessados e ricos em açúcar. Seu consumo frequente pode levar ao desenvolvimento de complicações crônicas, como diabetes e hipertensão. “Escolha opções com composição simples, de fácil identificação, alto teor de fibras e baixo teor de sódio. Esses cuidados ajudam a garantir escolhas mais nutritivas e alinhadas a uma alimentação equilibrada”, afirma.

De acordo com a especialista, um lanche saudável deve incluir os nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. “É importante selecionar uma alimentação balanceada e colorida. Inclua sempre uma fonte de carboidrato, como pães, bolinhos caseiros ou sanduíches; uma fonte de proteína, como queijos, ovos de codorna, iogurtes ou patês de frango; além de uma fruta, que pode ser consumida in natura, em vitaminas ou sucos naturais”, orienta a nutricionista.

Além disso, uma hidratação adequada é fundamental. Layla ressalta que opções como água, água de coco e sucos naturais são recomendadas, enquanto refrigerantes e sucos de caixinha, ricos em açúcar e aditivos, devem ser evitados.

Vale ressaltar, também, que as necessidades nutricionais variam de acordo com o nível de atividade física. “As demandas nutricionais de cada pessoa são individuais e devem ser avaliadas por um nutricionista. No entanto, é importante destacar que, quanto mais ativa for a criança e maior o nível de atividade física, maior será o gasto energético e, consequentemente, a necessidade de ingestão alimentar e nutrientes”, destaca.

Dicas - Pequenas adaptações, como servir alimentos em formatos divertidos ou organizar lancheiras coloridas, ajudam na aceitação de conteúdos saudáveis. Para os pais que enfrentam a correria do dia a dia, a nutricionista recomenda planejamento. "Separar um dia da semana para preparar itens como patês e cortar frutas facilita muito a organização", sugere.