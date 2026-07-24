OAB Suzano celebra 50 anos com Baile da Advocacia em agosto

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará no dia 1º de agosto (sábado), a partir das 22 horas, o Baile da Advocacia. O evento, que celebra os 50 anos da entidade, será no tradicional Monte Castelo Eventos (rua João Francisco de Oliveira, nº 330 - Jardim Sampaio Vidal, Mauá), com fácil acesso pela Estrada dos Fernandes. Os ingressos seguem disponíveis junto à subseção.



A noite visa proporcionar um momento de confraternização entre advogados, advogadas, familiares, autoridades e convidados, celebrando a trajetória construída ao longo de cinco décadas de atuação em defesa da advocacia, das prerrogativas profissionais e da cidadania.



O Jubileu de Ouro, celebrado em março, contou com uma programação comemorativa ao longo dos últimos meses, com diferentes ações institucionais, homenagens e iniciativas voltadas ao fortalecimento da advocacia. O baile deste mês de agosto, conhecido como o Mês da Advocacia, representa o ponto alto dessas celebrações, reunindo diferentes gerações em um momento de reconhecimento, integração e valorização da classe.



Os convites individuais para o evento seguem disponíveis e podem ser adquiridos pelo App Ticket (appticket.com.br/baile-de-50-anos-oab-suzano). O Baile da Advocacia conta com o apoio dos patrocinadores, GWM, Embracon, Posto Quality, Colégio Lumbini, Senshi Brasil e Sicredi, parceiros que contribuem para a realização desta celebração histórica.



Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a comemoração simboliza o legado construído por todos que fizeram parte da história da subseção. “Celebrar os 50 anos da OAB Suzano é homenagear todos aqueles que contribuíram para o fortalecimento da nossa subseção ao longo dessas cinco décadas. Será uma noite especial, marcada pelo reencontro, pela gratidão e pela celebração de uma história construída com muito trabalho, dedicação e compromisso com a advocacia e com a sociedade”, destacou.