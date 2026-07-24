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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Confraternização

OAB Suzano celebra 50 anos com Baile da Advocacia em agosto

Evento em comemoração ao Jubileu de Ouro será realizado no próximo dia 1º, no tradicional Monte Castelo

24 julho 2026 - 13h32Por da Reportagem Local
Evento em comemoração ao Jubileu de Ouro será realizado no próximo dia 1º, no tradicional Monte Castelo Evento em comemoração ao Jubileu de Ouro será realizado no próximo dia 1º, no tradicional Monte Castelo - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará no dia 1º de agosto (sábado), a partir das 22 horas, o Baile da Advocacia. O evento, que celebra os 50 anos da entidade, será no tradicional Monte Castelo Eventos (rua João Francisco de Oliveira, nº 330 - Jardim Sampaio Vidal, Mauá), com fácil acesso pela Estrada dos Fernandes. Os ingressos seguem disponíveis junto à subseção. 

A noite visa proporcionar um momento de confraternização entre advogados, advogadas, familiares, autoridades e convidados, celebrando a trajetória construída ao longo de cinco décadas de atuação em defesa da advocacia, das prerrogativas profissionais e da cidadania.

O Jubileu de Ouro, celebrado em março, contou com uma programação comemorativa ao longo dos últimos meses, com diferentes ações institucionais, homenagens e iniciativas voltadas ao fortalecimento da advocacia. O baile deste mês de agosto, conhecido como o Mês da Advocacia, representa o ponto alto dessas celebrações, reunindo diferentes gerações em um momento de reconhecimento, integração e valorização da classe.

Os convites individuais para o evento seguem disponíveis e podem ser adquiridos pelo App Ticket (appticket.com.br/baile-de-50-anos-oab-suzano). O Baile da Advocacia conta com o apoio dos patrocinadores, GWM, Embracon, Posto Quality, Colégio Lumbini, Senshi Brasil e Sicredi, parceiros que contribuem para a realização desta celebração histórica.

Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a comemoração simboliza o legado construído por todos que fizeram parte da história da subseção. “Celebrar os 50 anos da OAB Suzano é homenagear todos aqueles que contribuíram para o fortalecimento da nossa subseção ao longo dessas cinco décadas. Será uma noite especial, marcada pelo reencontro, pela gratidão e pela celebração de uma história construída com muito trabalho, dedicação e compromisso com a advocacia e com a sociedade”, destacou.

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