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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas do Conseg Centro em reunião na Vila Figueira

Reforço do patrulhamento, combate à perturbação do sossego e ampliação do projeto Vizinhança Solidária estiveram entre os principais temas debatidos

24 julho 2026 - 16h31Por De Suzano
Segurança Cidadã acolhe demandas do Conseg Centro em reunião na Vila FigueiraSegurança Cidadã acolhe demandas do Conseg Centro em reunião na Vila Figueira - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, nesta quinta-feira (23/07), de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro, realizada na igreja O Brasil para Cristo, no bairro Vila Figueira. O encontro reuniu representantes das forças policiais, do Poder Público e moradores para discutir as principais demandas de segurança da região central de Suzano.

Durante a reunião, a população reconheceu o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente por meio das ações de patrulhamento preventivo e da presença constante das equipes nos bairros. Os moradores também solicitaram o reforço do efetivo e a ampliação das rondas na região.

Outro tema debatido foi o combate à perturbação do sossego, com relatos relacionados ao som excessivo e outras ocorrências que afetam a tranquilidade dos moradores. Também foram discutidas questões envolvendo a circulação de bicicletas motorizadas e motocicletas elétricas.

Os participantes ainda abordaram a ampliação do projeto Vizinhança Solidária, com o objetivo de envolver mais moradores e aperfeiçoar os canais de comunicação entre a comunidade e as forças de segurança.

Representando a Prefeitura de Suzano, participaram do encontro o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, e o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro. O encontro também contou com a presença da presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado.

Também estiveram presentes o comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, André Cavallari, e o investigador da Polícia Civil, Orlando Santini Junior.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que as reuniões dos Consegs são fundamentais para aproximar o Poder Público, as forças policiais e a população. “O diálogo com os moradores nos permite conhecer de forma mais precisa as demandas de cada região e direcionar as nossas ações de patrulhamento e prevenção. A participação da comunidade é essencial para construirmos estratégias integradas e fortalecermos a segurança nos bairros”, afirmou.

As forças de segurança voltarão a se reunir com a população na próxima terça-feira (28/07), durante o encontro do Conseg Sul, que será realizado na rua Carlos de Souza Dias, 90, no Jardim Dora.

 

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