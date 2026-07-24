Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Repasses à atenção básica nos municípios paulistas alcançam R$ 1,5 bilhão

Programa IGM SUS Paulista destinou recursos aos 645 municípios com repasses vinculados ao financiamento da Atenção Primária e ao cumprimento de indicadores assistenciais

24 julho 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Repasses à atenção básica nos municípios paulistas alcançam R$ 1,5 bilhão Repasses à atenção básica nos municípios paulistas alcançam R$ 1,5 bilhão - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) repassou mais de R$ 1,5 bilhão aos 645 municípios paulistas, por meio do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), destinado ao financiamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2026, já foram transferidos R$ 201,7 milhões aos municípios. Em 2024, os repasses totalizaram R$ 618,7 milhões e, em 2025, R$ 683,1 milhões.

Do valor destinado neste ano, R$ 114.348.730,50 correspondem à parcela fixa do programa e R$ 87.420.357,63 à parcela variável, vinculada a critérios de vulnerabilidade e desempenho para incentivar melhorias na vacinação, prevenção de doenças e qualidade no atendimento à população.

"A atenção primária desempenha um papel fundamental na organização da rede pública de saúde. O IGM SUS Paulista foi estruturado para apoiar os municípios no financiamento dessas ações, por meio de critérios técnicos e indicadores assistenciais", afirma o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva. 

Entre os critérios considerados para a distribuição da parcela variável estão a ampliação da cobertura vacinal, incluindo a vacinação contra o HPV, a redução da mortalidade infantil, a qualificação da cobertura da Estratégia Saúde da Família, a redução das internações por condições sensíveis à Atenção Primária, o acompanhamento de gestantes diagnosticadas com sífilis e as ações de enfrentamento das arboviroses urbanas.

IGM SUS Paulista

O IGM SUS Paulista integra a política estadual de financiamento da Atenção Primária à Saúde e prevê repasses aos municípios com base em critérios populacionais e indicadores de desempenho. O programa elevou o valor de referência do financiamento estadual de R$ 4 per capita para uma faixa entre R$ 15 e R$ 40 por habitante, conforme os critérios estabelecidos pela iniciativa.

Os recursos apoiam o custeio das ações e serviços municipais de saúde, contribuindo para a organização da rede de Atenção Primária e para a execução das políticas públicas de saúde nos municípios.

Os valores repassados pelo programa podem ser consultados pela população no painel do Núcleo de Informação Estratégica em Saúde (NIES), disponível em: https://nies.saude.sp.gov.br/ses.

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Suzano celebra 50 anos com Baile da Advocacia em agosto
Confraternização

OAB Suzano celebra 50 anos com Baile da Advocacia em agosto

Pesquisa mostra que vacinação diminuiu prevalência de HPV ente jovens
Saúde

Pesquisa mostra que vacinação diminuiu prevalência de HPV ente jovens

Após incêndio, circulação das linhas 11, 12 e 13 é normalizada
Transporte

Após incêndio, circulação das linhas 11, 12 e 13 é normalizada

Moradores de Itaquaquecetuba podem tirar dúvidas sobre tarifa social neste sábado (25)
Social

Moradores de Itaquaquecetuba podem tirar dúvidas sobre tarifa social neste sábado (25)

Passageiros lamentam concessão de nova empresa e enumeram prejuízos
Cidades

Passageiros lamentam concessão de nova empresa e enumeram prejuízos

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante quase cem atendimentos para PCDs em dez edições
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante quase cem atendimentos para PCDs em dez edições