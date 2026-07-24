Repasses à atenção básica nos municípios paulistas alcançam R$ 1,5 bilhão

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) repassou mais de R$ 1,5 bilhão aos 645 municípios paulistas, por meio do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), destinado ao financiamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2026, já foram transferidos R$ 201,7 milhões aos municípios. Em 2024, os repasses totalizaram R$ 618,7 milhões e, em 2025, R$ 683,1 milhões.

Do valor destinado neste ano, R$ 114.348.730,50 correspondem à parcela fixa do programa e R$ 87.420.357,63 à parcela variável, vinculada a critérios de vulnerabilidade e desempenho para incentivar melhorias na vacinação, prevenção de doenças e qualidade no atendimento à população.

"A atenção primária desempenha um papel fundamental na organização da rede pública de saúde. O IGM SUS Paulista foi estruturado para apoiar os municípios no financiamento dessas ações, por meio de critérios técnicos e indicadores assistenciais", afirma o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Entre os critérios considerados para a distribuição da parcela variável estão a ampliação da cobertura vacinal, incluindo a vacinação contra o HPV, a redução da mortalidade infantil, a qualificação da cobertura da Estratégia Saúde da Família, a redução das internações por condições sensíveis à Atenção Primária, o acompanhamento de gestantes diagnosticadas com sífilis e as ações de enfrentamento das arboviroses urbanas.

IGM SUS Paulista

O IGM SUS Paulista integra a política estadual de financiamento da Atenção Primária à Saúde e prevê repasses aos municípios com base em critérios populacionais e indicadores de desempenho. O programa elevou o valor de referência do financiamento estadual de R$ 4 per capita para uma faixa entre R$ 15 e R$ 40 por habitante, conforme os critérios estabelecidos pela iniciativa.

Os recursos apoiam o custeio das ações e serviços municipais de saúde, contribuindo para a organização da rede de Atenção Primária e para a execução das políticas públicas de saúde nos municípios.