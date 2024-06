OAB Suzano segue com arrecadação de fraldas geriátricas até o dia 21

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio das comissões dos Direitos da Pessoa Idosa e de Ação Social e Cidadania, segue arrecadando fraldas geriátricas até o próximo dia 21 (sexta-feira). A ação, realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, faz parte da campanha "Junho Violeta", voltada à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa, e os interessados podem colaborar com a doação de pacotes de fraldas geriátricas nos tamanhos G, GG e XXG na nova sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Costa), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.



Além das fraldas, a entidade ressalta que também é possível ajudar com a doação de qualquer valor em dinheiro por meio do Pix. A chave "copia e cola" está disponível no Instagram (instagram.com/oab_suzano) e no Facebook (facebook.com/oabsuzano55) da OAB Suzano e qualquer valor é considerado bem-vindo.



A ação visa garantir aproximadamente 5 mil pacotes de fraldas ao Fundo Social de Solidariedade, segundo a presidente da Comissão da Pessoa Idosa, Kelly Cristine Guilhen. "Diariamente, nossa comissão acompanha diversos casos relacionados à terceira idade e sabemos dessa demanda por parte das famílias deste público. Fazemos uma série de trabalhos junto à subseção e, neste momento, no qual o 'Junho Violeta' chama mais atenção à causa, é muito importante mobilizar a advocacia em prol deste objetivo que, com o apoio do Lions Clube de Suzano e do Rotary Club de Suzano Sul e de toda a classe, deve ser alcançado”, disse.



Já o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforça que, desde a última terça-feira (11/06), o ponto de doações é a nova sede da entidade. "Nosso espaço recém-inaugurado já está à serviço da população e da classe, o que inclui a recepção das doações. O projeto em si tem uma participação importante do poder público, aqui representado pelo Fundo Social de Solidariedade, pois estamos todos juntos nessa causa. Por isso agradeço a parceria da Prefeitura de Suzano e do órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi”, concluiu.