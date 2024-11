Obra de creche no Jardim Europa chega a 80%; será a 26ª unidade educacional entregue

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, vistoriaram nesta quarta-feira (06/11) as obras de uma nova creche que está sendo construída na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa. Esta será a 26ª unidade educacional entregue pela atual gestão, com capacidade para atender até 260 crianças de 0 a 3 anos.

Durante a visita, ambos puderam avaliar o transcorrer dos trabalhos e entender melhor como ficará a estrutura da creche após a entrega, prevista para o início do ano que vem. Além disso, tanto o prefeito quanto o secretário fizeram sugestões e elogiaram o andamento das obras no local. Também participaram da vistoria o engenheiro civil Luciano Fernandes de Oliveira e o empreiteiro Celso Carneiro de Lima.

Os trabalhos são de responsabilidade da TS Engenharia Ltda. e atingiram 80% de conclusão nesta quarta. A creche contará com dois blocos, que já tiveram as partes de alvenaria e cobertura concluídas. No bloco A, que está com dois terços da obra finalizados, os técnicos estão implantando forro e realizando o revestimento da estrutura. Essas duas etapas já foram terminadas no bloco B, que chegou a 90%.

A previsão, de acordo com a empresa responsável pelos trabalhos, é de que na próxima semana seja concluída a implantação do piso e iniciada a fase final da obra, com a construção de calçadas e do pátio da creche.

O equipamento terá 1.530 metros quadrados (m²) de área construída e contará com 11 salas, playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, dois vestiários, dois fraldários, um lactário e um pátio coberto. A unidade está sendo construída, por meio de Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV), pela Residencial Hinata Spe Ltda., a custo zero para a municipalidade.

O secretário de Educação destacou que a implantação de uma nova creche na região norte ocorre em atendimento a uma demanda da população local. “Serão 260 novas vagas em período integral para o Jardim Europa e bairros do entorno. Ou seja, conseguiremos acolher muitas crianças que ainda não são atendidas. Sem dúvida, a entrega deste equipamento será importantíssima para as famílias daquela região”, ressaltou Bassini.

Por fim, o prefeito relembrou o cuidado que a Educação da cidade recebeu ao longo dos últimos quase oito anos. “Nossa gestão já entregou 25 unidades escolares e deixa a 26ª pronta para o início de 2025. Isso representa um marco para nossa cidade, porque desde o meu primeiro dia aqui o objetivo foi colocar o máximo possível de crianças em creches e escolas. Estamos cumprindo nossa missão e entregando uma nova Suzano para a próxima gestão”, finalizou Ashiuchi.