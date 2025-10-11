Obra do Hospital Federal fica perto do fim com vistoria e aprovação do Ministério da Saúde

Suzano recebeu nesta quinta-feira (09/10) a visita do supervisor da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Gabinete do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, que veio de Brasília para realizar uma vistoria no Hospital Federal, cujas obras alcançaram 80% de conclusão no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

Na oportunidade, ele esteve com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Os gestores da prefeitura mostraram ao representante do governo federal o avanço do empreendimento instalado entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro, que tem entrega prevista para 2026. O vereador André Dias Dourado também marcou presença na atividade.

Conforme foi demonstrado, estão sendo realizados o fechamento dos equipamentos de climatização e das salas de rack, a passagem de cabos elétricos alimentadores e de cabos para rede de dados, a ?instalação da cabine de entrada de energia e de equipamentos do sistema de alarme de incêndio, e a conclusão dos serviços de serralheria.

Durante a vistoria, os serviços que já foram concluídos também foram verificados. Estes incluem estrutura, paredes, cobertura, fechamentos em caixilho de alumínio, infraestrutura de instalação hidráulica elétrica, sistemas especiais, ?revestimento cerâmico e granito, ?bancada de aço inox, piso granilite, ?instalação de painéis elétricos e gerador, ?infraestrutura do sistema de climatização e seus equipamentos, pavimentação externa para veículos e pedestres, e também os ?elevadores.

No encontro, ainda foi conversado sobre as etapas finais que garantirão a conclusão do empreendimento, como instalação de forro de gesso, pintura geral interna e textura na fachada, instalação de acabamentos hidráulicos e elétricos, louças sanitárias, luminárias, instalação de réguas de gases medicinais, e equipamentos do sistema de circuito fechado de televisão. Assim que as obras estiverem finalizadas, o empreendimento de dois andares será capaz de ofertar 25 mil atendimentos mensais nos 40 leitos fixos e 90 rotativos que serão disponibilizados, em demandas de urgência e emergência, bem como exames de imagem. O Hospital Federal terá 9 mil metros quadrados, sendo o primeiro andar dedicado aos Prontos-Socorros Adulto e Infantil e aos consultórios. Já no segundo pavimento serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

Para a conclusão de todas as atividades, será necessário um investimento total de R$ 63.958.597,06. Até o momento, o hospital já recebeu R$ 50.749.902,08, sendo de R$ 35.515.273,27 oriundos da Prefeitura de Suzano e R$ 15.234.628,81 de repasse do governo federal. A empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda está sendo responsável pelas obras.

O secretário Samuel Oliveira destacou a importância da visita para acompanhamento da evolução da obra. “Com os avanços significativos que foram proporcionados na unidade, vemos que as obras do Hospital Federal já estão na reta final. Avançamos com os serviços estruturais e de implantação dos sistemas, e agora chegamos na fase de acabamento, para que possamos entregar esse grande equipamento para a população. Estamos acompanhando de perto cada etapa para garantir que todas as ações sejam executadas conforme o cronograma que foi planejado”, afirmou Oliveira.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou os benefícios que a unidade proporcionará à população. “O hospital será fundamental para aumentarmos nossa capacidade de atendimento, especialmente nos casos relacionados à urgência e emergência. Com a estrutura de alto nível que será ofertada, poderemos garantir assistência médica a um número maior de pessoas. Agradeço a visita do supervisor Humberto, do Ministério Saúde, e o diálogo que tivemos sobre as tratativas que serão necessárias para a finalização das obras”, ressaltou o titular da pasta.