Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 13 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Obra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para Suzano

Espera pela obra é antiga e dura mais de dez anos na cidade

13 janeiro 2026 - 05h00Por Edgar Leite - de Suzano
Obra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para SuzanoObra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para Suzano - (Foto: Isabela Oliveira/DS)
A espera de mais de uma década vai terminar nesta quinta-feira (15), em Suzano. A obra da alça do Complexo do Rodoanel será lançada com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Será um dia histórico.
 
Os serviços já estão em andamento, conforme o DS trouxe reportagem no dia 21 de setembro de 2025. Faltavam oficializar.
 
“Uma conquista aguardada há anos, que marca um novo capítulo no desenvolvimento da cidade e de toda a região do Alto Tietê”, afirma as redes sociais da Prefeitura de Suzano.
 
O investimento representa mais mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos e melhoria na qualidade de vida, conectando Suzano a importantes eixos logísticos do Estado de São Paulo.
 
O evento de lançamento está marcado para às 10 horas, no canteiro de obras embaixo do Rodoanel na Avenida Brasil. 
 
INVESTIMENTO
 
Com investimento de R$ 1 bilhão do Governo do Estado de São Paulo, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê serão construídas a partir da Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres. Após o início das obras, a previsão é que sejam entregues em 24 meses.
 
O novo complexo de alças fará a interligação das cidades da região com o Rodoanel. De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo projeto e execução da obra, o complexo beneficiará 1,6 milhão de pessoas, fazendo uma ligação direta entre a rodovia e o Alto Tietê.
 
Reivindicação dura mais de dez anos em Suzano
 
A reivindicação de Suzano dura mais de dez anos. O Trecho Leste do anel viário foi entregue em junho de 2015, mas somente com as alças de acesso, instaladas na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Assim, o motorista consegue apenas entrar no Rodoanel pela cidade. Caso haja necessidade de mudar o sentido, o condutor precisa se deslocar até as cidades de Ribeirão Pires (se estiver na direção sul e quiser ir para a norte) ou Itaquaquecetuba (se estiver indo para a norte e precisar mudar para a sul). As opções de saída do anel viário mais próximas para quem acessa a via em Suzano são o entroncamento com a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquá; e a SPA-086/21, uma via de ligação entre o Rodoanel e a Avenida Papa João XXIII, em Mauá.
 
As tratativas sobre as alças entre a Prefeitura de Suzano e os governadores, que conduziram São Paulo nos últimos anos, ocorrem desde que o prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu a gestão, em 2017. O projeto avançou ao longo dos últimos oito anos, mas o início do projeto executivo, em março de 2024, representou um salto para a fase final. 
 
Por meio de convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a Rua Norma Favale, com a Avenida Brasil, com a Avenida Paul Percy Harris e com a Rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.
 
Os serviços que estão inseridos no projeto proporcionarão um conjunto de melhorias que ainda incluem: requalificação das Rua Jossei Toda, entre a Rua Norma Favale e Rua Tarquinio Favale, da própria Rua Norma Favale, da Avenida Paul Percy Harris, da Rua Tarquinio Favale, entre a Rodovia Henrique Eroles e a Rua Jossei Toda; além de adequação do acesso da Rua Magnólia Carrara Braghiroli; readequação da sinalização no Viaduto Ryu Mizuno e a Avenida Jorge Bei Maluf; e a readequação do tráfego das Avenidas Rio de Janeiro e Armando de Salles Oliveira com a Rodovia Henrique Eroles.
 
Para que todo esse escopo de serviços possa ser implementado, foi firmado entre o governo estadual e a Concessionária SPMar, com a interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos e na execução das obras.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ashiuchi confirma pré-candidatura e vê André forte para vice-governador
Cidades

Ashiuchi confirma pré-candidatura e vê André forte para vice-governador

Criado em 2017, ecoponto do Maria Helena recebe 1,3 mil toneladas de resíduos por ano
Cidades

Criado em 2017, ecoponto do Maria Helena recebe 1,3 mil toneladas de resíduos por ano

Ação conjunta resgata oito cães em situação precária no Jardim Monte Cristo
Cidades

Ação conjunta resgata oito cães em situação precária no Jardim Monte Cristo

Comissão de Direito Previdenciário alerta sobre alterações na aposentadoria
Cidades

Comissão de Direito Previdenciário alerta sobre alterações na aposentadoria

Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano
Volta às aulas

Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano

Defesa Civil de SP tem investimento recorde em obras para fortalecer municípios
Cidades

Defesa Civil de SP tem investimento recorde em obras para fortalecer municípios