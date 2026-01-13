Obra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para Suzano

A espera de mais de uma década vai terminar nesta quinta-feira (15), em Suzano. A obra da alça do Complexo do Rodoanel será lançada com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Será um dia histórico.

Os serviços já estão em andamento, conforme o DS trouxe reportagem no dia 21 de setembro de 2025. Faltavam oficializar.

“Uma conquista aguardada há anos, que marca um novo capítulo no desenvolvimento da cidade e de toda a região do Alto Tietê”, afirma as redes sociais da Prefeitura de Suzano.

O investimento representa mais mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos e melhoria na qualidade de vida, conectando Suzano a importantes eixos logísticos do Estado de São Paulo.

O evento de lançamento está marcado para às 10 horas, no canteiro de obras embaixo do Rodoanel na Avenida Brasil.

INVESTIMENTO

Com investimento de R$ 1 bilhão do Governo do Estado de São Paulo, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê serão construídas a partir da Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres. Após o início das obras, a previsão é que sejam entregues em 24 meses.

O novo complexo de alças fará a interligação das cidades da região com o Rodoanel. De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo projeto e execução da obra, o complexo beneficiará 1,6 milhão de pessoas, fazendo uma ligação direta entre a rodovia e o Alto Tietê.

Reivindicação dura mais de dez anos em Suzano

A reivindicação de Suzano dura mais de dez anos. O Trecho Leste do anel viário foi entregue em junho de 2015, mas somente com as alças de acesso, instaladas na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Assim, o motorista consegue apenas entrar no Rodoanel pela cidade. Caso haja necessidade de mudar o sentido, o condutor precisa se deslocar até as cidades de Ribeirão Pires (se estiver na direção sul e quiser ir para a norte) ou Itaquaquecetuba (se estiver indo para a norte e precisar mudar para a sul). As opções de saída do anel viário mais próximas para quem acessa a via em Suzano são o entroncamento com a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquá; e a SPA-086/21, uma via de ligação entre o Rodoanel e a Avenida Papa João XXIII, em Mauá.

As tratativas sobre as alças entre a Prefeitura de Suzano e os governadores, que conduziram São Paulo nos últimos anos, ocorrem desde que o prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu a gestão, em 2017. O projeto avançou ao longo dos últimos oito anos, mas o início do projeto executivo, em março de 2024, representou um salto para a fase final.

Por meio de convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a Rua Norma Favale, com a Avenida Brasil, com a Avenida Paul Percy Harris e com a Rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.

Os serviços que estão inseridos no projeto proporcionarão um conjunto de melhorias que ainda incluem: requalificação das Rua Jossei Toda, entre a Rua Norma Favale e Rua Tarquinio Favale, da própria Rua Norma Favale, da Avenida Paul Percy Harris, da Rua Tarquinio Favale, entre a Rodovia Henrique Eroles e a Rua Jossei Toda; além de adequação do acesso da Rua Magnólia Carrara Braghiroli; readequação da sinalização no Viaduto Ryu Mizuno e a Avenida Jorge Bei Maluf; e a readequação do tráfego das Avenidas Rio de Janeiro e Armando de Salles Oliveira com a Rodovia Henrique Eroles.

Para que todo esse escopo de serviços possa ser implementado, foi firmado entre o governo estadual e a Concessionária SPMar, com a interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos e na execução das obras.