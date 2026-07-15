Obras de requalificação asfáltica na rua Ipês alcançam trecho entre ruas Guilherme e Biotônico

As obras de requalificação asfáltica em andamento na rua Ipês, na Vila Urupês, avançaram até o trecho entre as ruas Guilherme e Biotônico. Nesta quarta-feira (15/07), foi iniciada a aplicação de binder, etapa que prepara a via para receber o novo asfalto, previsto para ser executado entre esta sexta-feira e a próxima segunda-feira (17 e 20/07).

As atividades que estão sendo executadas buscam criar uma camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico, para garantir o reforço estrutural que é esperado para que via suporte a carga dos veículos que circulam por ali diariamente, com a durabilidade e resistência necessárias, contando que o novo asfalto está sendo aplicado sobre uma rua de paralelepípedos.

Neste trecho, o serviço ainda contou com a implantação de geogrelha, um material sintético em formato de grade que funciona como uma “armadura” para o solo. Em pavimentação, se torna essencial para aumentar a vida útil da rua, reduzir trincas e evitar afundamentos, além de permitir que a obra use menos material de base.

O cronograma que está sendo implementado para conclusão de mais essa etapa do projeto vem na esteira de um conjunto de ações que já estavam sendo executadas na via desde maio, quando foi promovida a requalificação asfáltica do trecho da rua Ipês entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba. A partir deste momento, o trabalho avançou em direção à rua Guilherme, onde segue com os serviços que estão sendo executados nesta semana.

O projeto para a rua Ipês prevê melhorias não só nos trechos citados, mas numa extensão ainda mais ampla, de 1,1 quilômetro, que chegará até a rua Ivan Fleury Meireles. As intervenções garantirão ainda a requalificação em um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre as ruas Gato Cinzento e Professor Jeremias. Neste perímetro, já foram proporcionados serviços no sistema de drenagem das ruas Guilherme e avenida Taiaçupeba, para se conectarem ao sistema da rua Ipês.

Para estas obras, haverá um investimento total de R$ 6,8 milhões, que abrange serviços em vias da Vila Urupês e da Vila Amorim, sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. Assim que todas as ações nas ruas forem concluídas, a administração municipal garantirá zeladoria, iluminação, sinalização em todos os trechos.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que vistoriou o trabalho, afirmou que os serviços transformarão as condições da via. “A rua Ipês é estratégica para a mobilidade do município, já que é utilizada para quem chega e sai do centro. Uma vez que executamos ações para melhorar a rua, começando pelo sistema de drenagem e terminando com a nova pavimentação, facilitamos o deslocamento de todos”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi frisou que as atividades se integram ao trabalho que tem ocorrido em toda a cidade. “Esta é mais uma conquista para Suzano e dá continuidade ao avanço na mobilidade que estamos proporcionando nos quatro cantos do município, não só na região central, como nas regiões norte e sul. Estamos próximos de concluir mais uma etapa e seguir beneficiando toda a população, já que estes acessos são utilizados não só por moradores, mas por quem atravessa os bairros desta localidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.