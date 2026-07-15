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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Trânsito

Câmeras com IA registram 7,2 mil infrações no Rodoanel em 49 dias de testes

Equipamentos coletam dados 24 horas por dia, detectando e classificando automaticamente a imagem do motorista infrator e enviando o arquivo para um sistema compartilhado com a Polícia Militar Rodoviária

15 julho 2026 - 09h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Equipamentos coletam dados 24 horas por dia, detectando e classificando automaticamente a imagem do motorista infrator e enviando o arquivo para um sistema compartilhado com a Polícia Militar RodoviáriaEquipamentos coletam dados 24 horas por dia, detectando e classificando automaticamente a imagem do motorista infrator e enviando o arquivo para um sistema compartilhado com a Polícia Militar Rodoviária - (Foto: Arquivo/DS)

O Rodoanel Mario Covas passou a utilizar oficialmente, desde 1º de julho, imagens de câmeras com Inteligência Artificial para autuar infratores. Segundo a SPMar, a tecnologia operante nos trechos sul e leste do rodoanel registrou, durante 49 dias de teste, um total de 7.297 veículos infringindo a lei. O anel viário deve ter 120 câmeras com IA acopladas até o fim de 2027. 

A primeira câmera entrou em operação no dia 12 de maio e, desde o início deste mês, o equipamento é utilizado para autuar o motorista infrator pego em flagrante. No período de avaliação realizado entre 12 de maio e 29 de junho uma média de 148,9 casos diários foi registrada. Do total, 3.335 (45,7%) eram de condutores sem cinto, 1.956 (26,8%) eram passageiros sem cinto e 1.369 (18,8%) foram de motoristas utilizando o celular.

Para o gerente de operações da Concessionária SPMAR, Andrew Aquino, a distração é um dos principais fatores que impactam as ocorrências de trânsito. “O objetivo da concessionária é prevenir acidentes, apoiando na educação do motorista para que ele pense na vida, antes de abrir um celular durante a condução do veículo” analisou.

Equipamento

De acordo com a SPMar, o novo sistema conta com câmeras de última geração equipadas com Inteligência Artificial e infravermelho. Os equipamentos coletam dados 24 horas por dia, detectando e classificando automaticamente a imagem do motorista infrator e enviando o arquivo para um sistema compartilhado com a Polícia Militar Rodoviária.

No entanto, o processo não deixa de ter uma mão humana. Um policial alocado no Centro de controle Operacional da concessionária faz a validação da imagem e, em caso de constatação da infração, realiza a notificação.

Para o gerente de Inovação e Tecnologia da Concessionária SPMAR, Thiago Cavalcante, a curto prazo as novas câmeras vão impactar positivamente o comportamento de quem utiliza a via. “Os dados da rodovia nos mostram o comportamento habitual dos motoristas. Com a tecnologia, ganhamos agilidade para detectar e influenciar esse comportamento, aumentando a segurança do próprio condutor”

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