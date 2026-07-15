Site da Prefeitura de Mogi sofre problema de direcionamento

O site da Prefeitura de Mogi das Cruzes sofreu um problema de direcionamento, por volta das 18h desta terça-feira (14). Ao acessarem alguma notícia publicada no portal, os usuários eram redirecionados a uma página de divulgação de apostas online.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Modernização e Tecnologia da Informação, não houve invasão ou ataque hacker ao site, pois não ocorreram modificações ou vazamentos de informações. Os dados do portal não foram acessados e estão com sua integridade preservada.

A pasta informou que o erro foi a partir da indexação do Google. A Prefeitura entrou em contato com a Alphabet, proprietária do Google, e solicitou a correção, que já foi realizada.

De acordo com a gestão municipal, todos os problemas já foram solucionados e a coordenadoria reafirmou que o site continua seguro.