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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Cidades

Site da Prefeitura de Mogi sofre problema de direcionamento

Usuários que acessavam notícias no portal eram redirecionados a uma pagina de divulgação de apostas online

15 julho 2026 - 13h04Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Site da Prefeitura de Mogi sofre problema de direcionamentoSite da Prefeitura de Mogi sofre problema de direcionamento - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O site da Prefeitura de Mogi das Cruzes sofreu um problema de direcionamento, por volta das 18h desta terça-feira (14). Ao acessarem alguma notícia publicada no portal, os usuários eram redirecionados a uma página de divulgação de apostas online.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Modernização e Tecnologia da Informação, não houve invasão ou ataque hacker ao site, pois não ocorreram modificações ou vazamentos de informações. Os dados do portal não foram acessados e estão com sua integridade preservada.

A pasta informou que o erro foi a partir da indexação do Google. A Prefeitura entrou em contato com a Alphabet, proprietária do Google, e solicitou a correção, que já foi realizada.

De acordo com a gestão municipal, todos os problemas já foram solucionados e a coordenadoria reafirmou que o site continua seguro.

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