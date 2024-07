Obras do Hospital Federal de Suzano avançam e chegam a 64%

As obras do Hospital Federal atingiram 64% de conclusão, estima a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.

A pasta informou que, atualmente, o espaço está recebendo trabalhos de infraestrutura com a implantação do revestimento de pastilhas, piso, sistema de climatização, portas corta-fogo e piso intertravado no estacionamento.

As instalações elétricas do equipamento também estão sendo executadas e, de acordo com a pasta, as próximas fases da construção do novo hospital preveem a implantação da calçada em concreto armado, a passagem de cabos alimentadores e a instalação de centrais de gases medicinais.

A primeira fase das obras foi concluída no segundo semestre do ano passado, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria. Entre os serviços que já foram concluídos estão a base e a sub-base do estacionamento; as bases para a pavimentação externa de 5 mil metros quadrados (m²); a parte elétrica exterior; a rede hidráulica; o reboco; o contrapiso; a impermeabilização; e a caixilharia, que contou com 800 m² de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos da unidade.

O investimento total para a conclusão da primeira etapa das obras foi de R$ 23.990.638,99. Já para a segunda, estão previstos recursos da ordem de R$ 37.263.401,86. Somadas as duas fases, o custo estimado para o empreendimento, que conta com aportes dos governos federal e municipal, é de R$ 61.254.040,85. A empresa responsável pelos trabalhos é a Scopus Construtora e Incorporadora Ltda, que realizou a etapa inicial e também o planejamento referente à segunda etapa das obras.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que o empreendimento conta com dois andares e será capaz de ofertar 25 mil atendimentos mensais nos 40 leitos fixos e 90 rotativos que serão disponibilizados, em demandas de urgência e emergência, bem como exames de imagem. O Hospital Federal terá 9 mil m², sendo o primeiro andar dedicado aos Prontos-Socorros Adulto e Infantil e aos consultórios. Já no segundo pavimento serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.