Obras na Raul Brasil chegam a 90% de conclusão, mas prazo é estendido para abril

O prazo para a entrega das obras na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, foi estendido para meados de abril. Inicialmente, o término das intervenções estava previsto para o final de março. Atualmente, as obras estão com 90% de conclusão.

Segundo o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, o atraso acontece por conta do “calendário de chuvas” que atrapalhou o andamento das obras. O valor investido foi de R$ 3,1 milhões, superando os R$ 2,7 milhões previstos no projeto, e será pago por empresas parceiras.

“Imediatamente após a entrega do espaço escolar e da revisão final, será colocado o mobiliário no início do mês de abril e a retomada da escola, naturalmente, aqui no local de origem, a partir de meados de abril”, esclareceu o secretário, durante vistoria às obras na manhã desta segunda-feira, 9.

O massacre completa um ano na próxima sexta-feira, 13. Segundo o secretário, desde o evento, houve aumento de 10,5% no número de alunos, passando de 970 para 1.072. O número não inclui alunos do Centro de Ensino de Línguas (CEL). A escola tem fila de espera por matrículas.

Reforma

Com cerca de 2 mil metros quadrados, a escola passa por algumas mudanças significativas, como a construção de dois novos prédios, dois novos espaços para esportes e reforma considerável da estrutura antiga.

A entrada principal também não será mais pela Rua Otávio Miguel da Silva. A nova entrada contará com uma passagem exclusiva para alunos e outra controlada, que dará acesso para pais, ex-alunos e comunidade.

Segundo o secretário, um dos blocos que estão sendo construídos será destinado à parte pedagógica e contará com novas e maiores salas de aula dotadas de maior luminosidade. O outro será específico para a parte de gestão da escola. Ele vai comportar a direção da escola e a sala dos professores – essa última considerada um problema do prédio antigo, já que era muito pequena.

O bloco antigo contará com uma biblioteca maior, que será capaz de comportar uma turma inteira e um laboratório maker, com notebooks, smart TV e impressora 3D. As salas de aula também serão reformadas.

Na parte central, as intervenções ocorrem na cozinha, que está sendo refeita, construção de banheiro exclusivo para funcionários, novo deposito, nova área de convivência com praça arborizada e um novo espaço para a cantina.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) destacou a parceria entre o município e o Estado na reconstrução da Raul Brasil e os efeitos que a reforma traz para a sociedade brasileira. “Desde o início, não houve divisão. Não discutimos se a escola era estadual ou municipal. Sempre tivemos parceria. Tem mudança estrutural, mas trouxe um debate sobre a educação e preparação nas escolas”, frisou o prefeito.

Mudança no regimento

Atualmente, cada escola estadual tem seu próprio regimento. Isso deve mudar, já que a Secretaria de Educação vai apresentar, ainda neste ano, um regimento padrão para todas as escolas do estado. Todas as unidades escolares do estado terão que cumprí-lo, podendo realizar algumas adaptações.