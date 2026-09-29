Obras no Parque Alvorada avançam com aplicação de asfalto na rua do Palácio

As obras que estão sendo executadas no Parque Alvorada, na região sul de Suzano, avançaram mais uma etapa no último sábado (26/09) com a aplicação de asfalto na rua do Palácio, dando início à transformação viária projetada pela administração municipal para a localidade, cuja atuação ainda alcançará as ruas Independência e Liberdade, totalizando um investimento de R$ 1.894.200,00 na mobilidade do bairro.

Na oportunidade, o prefeito Pedro Ishi conferiu de perto a evolução dos serviços na via, que foram implementados conforme cronograma anunciado por ele durante reunião com moradores no início deste semestre. A conquista também foi destacada pelo vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, que participou das tratativas que viabilizaram as obras e esteve ao lado do chefe do Executivo no momento da conclusão desta primeira etapa de pavimentação, assim como o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que conduziu as atividades relacionadas ao projeto, como a construção de base, sub-base, guias, sarjetas e calçadas.

Com este trabalho, a Prefeitura de Suzano atende a uma demanda antiga da população e melhora significativa as condições de deslocamento para os moradores, especialmente nos dias de chuva, ampliando o plano de pavimentação na região sul, que já tem contemplado outros bairros, como Jardim Amazonas, Vila Real Santista, Recanto Feliz, Parque Mirim, Vila Júlia, Parque Astúrias e Parque Heroísmo, além de requalificação asfáltica proporcionada em 14 vias da Vila Fátima.

No Jardim Amazonas e na Vila Real Santista, o asfalto chegou às ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. No Recanto Feliz, já foram pavimentadas as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva; e no Parque Mirim, o mesmo trabalho já foi proporcionado na rua Manaus. Próximo dali, na Vila Júlia, estão em andamento obras que levarão asfalto para a travessa Crispim Adelino Cardoso.

Também estão acontecendo os mesmos serviços no Parque Astúrias, nas ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza; e ainda no Parque Heroísmo, nas ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e rua Dez.

Paralelamente às obras de pavimentação, a prefeitura também executou projetos de requalificação asfáltica, como na Vila Fátima, onde foram contempladas as ruas São Paulo, Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Marcos.

Por sua vez, o prefeito destacou que o pacote de melhorias que está sendo entregue tem se tornado um marco para a mobilidade da região sul, em especial do distrito de Palmeiras. “Estamos executando obras em ruas de vários bairros da região, entre serviços de requalificação asfáltica e pavimentação. Sabemos da importância deste trabalho, que proporciona à população melhores condições de deslocamento. Por isso, é uma satisfação concluir cada etapa deste projeto e saber que estamos cumprindo os tudo que anunciamos junto aos moradores”, ressaltou o chefe do Executivo.