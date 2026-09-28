Parcerias do Saspe garantem 92 vagas em cursos sobre costura nas regiões norte e sul de Suzano

Suzano está com 92 vagas abertas para cursos gratuitos sobre costura nas regiões norte e sul da cidade. As oportunidades são resultado de parcerias do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes). As qualificações começarão já na próxima semana e a idade mínima para participar é de 16 anos.

Dois cursos serão promovidos por meio do programa estadual “Caminho da Capacitação”, que estará com uma unidade móvel (carreta) na área da Clínica da Família (Avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), entre 6 e 22 de outubro (exceto fins de semana e feriado). “Conserto e Ajustes” ocorrerá no período da manhã, das 8 horas ao meio dia, e tem 20 vagas, enquanto “Corte e Costura” será realizado em duas turmas, sendo uma à tarde, entre 13 e 17 horas, e à noite, das 18 às 22 horas. São 20 vagas em cada período. Tanto para um como para outro, as inscrições já podem ser feitas pelo link cursofussp.sp.gov.br, onde há todas as orientações.

Esta é quarta vez em 2026 que Suzano recebe a carreta do programa “Caminho da Capacitação”. Até o momento, as unidades móveis direcionadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para o município garantiram os cursos de “Açougue” e “Panificação”, em janeiro; “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split” e “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split”, em agosto; e “Criação de Jogos Digitais e Aplicativos – Iniciante”, neste mês.

Já na região sul, a capacitação disponível é “Costura Criativa”, com 32 vagas, das quais metade são para o período da manhã, entre 8h30 às 11h30, e outra para a parte da tarde, das 13h30 às 16h30. As aulas também serão realizadas de 6 a 22 de outubro, em dias úteis, na sede do Indes, que fica na rua Sebastião Moreira, 291, no bairro Parque Palmeiras, aonde os interessados precisam ir para se inscrever, com documentos pessoais e comprovante de endereço de Suzano, a partir das 9 horas desta quarta-feira (30/09).

Com esta nova ação, será a terceira vez no ano que ocorrerão capacitações por meio da parceria entre Saspe e Indes. Nas outras oportunidades, foram realizados os cursos de “Corte e Costura – Moda Tendência”, de fevereiro a abril, e “Sensibilização para Segurança Digital”, que está em andamento e se encerrará nesta semana.

Para a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, descentralizar a oferta de vagas é fundamental para que moradores de todas as regiões da cidade tenham acesso facilitado às capacitações. “Nosso objetivo é levar cursos para mais perto da população, ampliando as chances de aprendizado e geração de renda. As parcerias são fundamentais para isso e também para que possamos oferecer cada vez mais qualificações gratuitas. Esperamos que as pessoas aproveitem e transformem o conhecimento adquirido em novas possibilidades profissionais e pessoais”, destacou.