Obras no Terminal de Palmeiras chegam a 70% de conclusão

As obras referentes ao Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que está sendo construído na estrada do Koyama, 365, chegaram a 70% de conclusão com as intervenções que estão garantindo o assentamento de piso intertravado para circulação de passageiros, execução da guarita e início da estrutura metálica para recebimento da cobertura. Para acompanhar o andamento dos trabalhos, o prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou o local nesta sexta-feira (07/06), acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Os três puderam conferir que boa parte dos serviços de terraplanagem já foram concluídos, assim como a implantação de guias e locação do viário. Também estiveram na visita os engenheiros civis da prefeitura Daniel Tavares Dasan e Alisson Gomes, assim como o representante da PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda, empresa responsável pelas obras, Pedro Yoshimoto Júnior.

As atividades que possibilitarão a conexão dos munícipes da região sul com o centro da cidade por este ponto deverão ser concluídas no segundo semestre. Ainda estão previstas outras intervenções que garantirão mais serviços à população, cujas obras farão parte das fases seguintes do projeto, que deverão contemplar a instalação de um novo Centro Unificado de Serviços (Centrus) da prefeitura, quadra para esportes e outros espaços para lazer e eventos.

O terminal será operado pela concessionária Radial Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Para esta primeira fase, as obras contam com um investimento de R$ 6.377.089,38, com aditamento do valor previsto de R$ 1.593.025,03, por meio de recursos do Estado de São Paulo e contrapartida da prefeitura.

Oliveira ressaltou que a infraestrutura que abrirá caminho para este novo terminal de ônibus da cidade está avançando, para que, em breve, possa ofertar mais opções de deslocamento aos munícipes. “Já estamos com muitos serviços adiantados e seguiremos com as atividades, que garantirão a conclusão da cobertura, a pavimentação e a demolição do muro que dará acesso ao terminal. Acompanharemos de perto cada etapa, para que a população possa contar com mais este local para cumprir os trajetos que necessitam”, avaliou o titular da pasta da Manutenção e Serviços Urbanos.

Por sua vez, Galo exaltou a qualidade do projeto e a possível ampliação de itinerários no futuro. “Toda estrutura está sendo projetada para atender os usuários do transporte coletivo. Num primeiro momento, serão oito linhas municipais, mas estamos prevendo estudos que possam aumentar a quantidade de destinos conforme vemos a necessidade da população que vai utilizar o terminal”, declarou Galo.

Já o prefeito de Suzano agradeceu o apoio dos parlamentares para a viabilização deste projeto e reforçou que os os moradores de Palmeiras serão muito beneficiados tão logo a obra seja concluída. “Para avançarmos com estes serviços, tivemos uma colaboração importante do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado André do Prado, do deputado federal Marcio Alvino e da nossa Câmara de Vereadores. Vamos melhorar muito as condições de deslocamento dos munícipes desta região com a integração do Terminal de Palmeiras com a Estação da CPTM. Este será mais um polo de referência para a mobilidade no nosso município, contemplando milhares de pessoas”, concluiu o chefe do Executivo municipal.