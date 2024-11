Obras que garantirão hemodiálise no HRAT começam no primeiro semestre de 2025

As obras que garantirão o serviço de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), situado na rua Dr. Prudente de Morais, 2.200, na Vila Amorim, começarão no início de 2025 para que o tratamento de pacientes renais na unidade possa ser disponibilizado já no segundo semestre.

O anúncio foi feito na última segunda-feira (18/11) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, em reunião no Palácio 9 de Julho, sede da Casa de Leis, na capital paulista, após tratativas com o governo estadual. A confirmação veio do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, durante contato com o parlamentar, que atendeu à solicitação protocolada pelo chefe do Executivo municipal suzanense.

A conquista é fruto de um diálogo que foi avançando entre as partes ao longo de 2024. Em abril, em meio a uma reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), também na capital, já havia o indicativo de que essa intenção poderia ser viabilizada, pois, na ocasião, o prefeito de Suzano ouviu do secretário estadual que seu pedido seria atendido.

Antes, em dezembro de 2023, durante a entrega do hospital, o prefeito já havia revelado a batalha pela criação do setor, que vai promover um melhor atendimento aos moradores da região, sem a necessidade de grandes deslocamentos para outras regiões da Grande São Paulo.

Segundo a expectativa do governo de São Paulo, o projeto seria implementado por meio da assinatura de uma ordem de serviço que projetava o acolhimento de até 240 pacientes, distribuídos em três turnos, com a utilização de 40 novas máquinas. Diante da demanda do Alto Tietê, a capacidade poderia chegar a 320 pessoas, desde que houvesse a ampliação de mais um turno.

Na reunião de segunda-feira, também foi destacado que tramita no Poder Legislativo estadual o Projeto de Lei 546/2024, que propõe batizar o atual HRAT com o nome do ex-deputado Estevam Galvão de Oliveira, que faleceu em 29 de junho, por conta de seus mais de 50 anos de vida pública, período que exerceu os cargos de vereador, quatro vezes prefeito de Suzano, deputado federal e por cinco mandatos como deputado estadual. O documento é de autoria do deputado estadual Carlos Cezar, por iniciativa do presidente da Alesp, com coautoria do também parlamentar paulista Marcos Damasio, conforme veiculado no site da Casa de Leis (http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=482206 ) em 15 de agosto.

André do Prado reforçou a parceria com a administração municipal suzanense para buscar mais esse avanço para a cidade. “O prefeito Rodrigo Ashiuchi está sempre conosco mostrando sua preocupação em melhorar a saúde do Alto Tietê. Por isso, mantivemos esse contato com o secretário Eleuses e com o governador Tarcísio de Freitas, para ampliar a quantidade de leitos e reforçar o tratamento da nossa população. Ano que vem a hemodiálise será realidade no Hospital Regional”, declarou o chefe do Poder Legislativo paulista.

O prefeito, por sua vez, agradeceu o apoio da Alesp, da Secretaria de Estado da Saúde e do governo de São Paulo para poder anunciar à população a implementação do serviço de hemodiálise na unidade. “Eu sei da necessidade deste atendimento para nossa população e, por isso, viemos pessoalmente à presidência da Alesp, nos reunir com nosso parceiro André do Prado para solicitar mais esse apoio. A hemodiálise é fundamental para os pacientes de Suzano e de todo o Alto Tietê. Agora temos que celebrar os resultados do trabalho de todos os envolvidos, e, assim, aproveito para cumprimentar o secretário Eleuses Paiva e o governador Tarcísio de Freitas, pela atenção com o nosso município e nossa região”, ressaltou Ashiuchi.

O HRAT foi inaugurado no dia 5 de dezembro do ano passado, no espaço onde funcionava o antigo Hospital das Clínicas (HC), para se tornar uma unidade de referência no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) de média e alta complexidade, contemplando moradores de 11 municípios da região. Conforme veiculado no site do governo de São Paulo (http://www.saude.sp.gov.br ), foram investidos R$ 18,2 milhões no equipamento durante o ano passado.



O hospital tem capacidade para 189 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta; uma ala de longa permanência, com 68 leitos ativos para atendimento a pacientes que necessitam de cuidado integral, contínuo e reabilitação; e também 20 leitos de Clínica cirúrgica, 30 de Clínica Médica e dez de UTI, com capacidade para 408 internações por mês.

A estrutura conta com um bloco para pacientes crônicos e outro só para cirurgias, além de duas salas cirúrgicas, seis ambulatórios e um setor de fisioterapia para pacientes internados para tratamento contínuo. A unidade ainda conta com um espaço específico para coleta de exames e salas de apoio para equipe multiprofissional.