Odete Reis compartilha dicas financeiras para o início do ano

A palestrante, educadora e consultora financeira, Odete Reis, compartilhou em entrevista dicas importantes para este início de ano. Segundo a especialista, que também é colunista do Portal do DS, o momento é dificultoso para a rentabilidade nos investimentos, uma vez que taxa selic tende a cair. Além disso, o planejamento e controle sobre as finanças são primordiais para estipular metas a serem alcançadas nos próximos meses, a fim de realizar os sonhos- que devem, de preferência, priorizar a felicidade duradoura das vivências.

Com a taxa selic a 7% em queda, a tendência é encontrar dificuldade na rentabilidade dos investimentos. O índice rege a economia. "A dica é arriscar mais. Acabou a farra dos juros altos, quando ficava bem mais fácil ganhar na renda fixa. Importante agora é diversificar as aplicações. À exemplo dos investimentos no tesouro direto e no ETF, que se trata de um fundo com várias empresas envolvidas. Permite maiores possibilidades de ganho", disse a educadora.

Os gastos pesados de início de ano exigem maior esforço financeiro, que deveriam ser poupados durante o ano anterior. Odete enfatiza que a economia arrecadada ao longo dos últimos meses é significativa para que as cobranças deste começo de ano possam ser quitadas à vista, a fim de aproveitar os descontos e obter um ganho real. "Ainda mais importante que guardar, é controlar seu dinheiro. Ter as finanças organizadas é um grande passo para saber onde está indo sua renda".

Mesmo que não possua recurso suficiente para acertar essas contas, a sugestão é não deixar de pagar. "Faça todas as reduções possíveis, no dia-a-dia mesmo. Pare de comprar lanches e cafezinhos durante a semana e economize ao máximo. Se não puder, pague as cobranças de início de ano parceladas. Mas, evite juros. Vale ressaltar que os maiores juros do país estão nos cartões de crédito e cheques especiais".

De acordo com a educadora, a primeira etapa é quitar as dívidas para começar a poupar. Para tanto, a recomendação é criar uma reserva de emergência. O ideal, com o tempo, é que esta quantia reservada represente quatro vezes a renda total familiar. O valor deve ser manipulado apenas em casos emergenciais, e reposto assim que possível.

Lazer e Investimento

Odete explica que, antes de qualquer investimento, é necessário responder a perguntas básicas. "Para o que você vai investir, qual o seu sonho? De quanto você precisa? Para quando é o seu prazo? Você agüenta e aceita o risco de perder?". A palestrante indica que 50% da renda sejam empregadas nas despesas fixas mensais. A outra metade deve ser dividida entre poupar no mínimo 10% e investir na qualidade de vida. "Entra aí os gastos com cursos e educação, sua poupança e reserva emergencial".