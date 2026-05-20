Educação suzanense discute políticas para autistas e recursos do Fundeb em Brasília

A Secretaria de Educação de Suzano esteve em Brasília nesta semana para reforçar a discussão em torno das políticas inclusivas e dos recursos federais destinados aos municípios que comprovam políticas de equidade e combate às desigualdades raciais e socioeconômicas no ensino. As agendas foram cumpridas na Câmara dos Deputados e em um evento do Ministério da Educação, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No Congresso Nacional, nesta terça-feira (19/05), a titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, participou de uma audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 3080/2020, que trata da Política Nacional das Pessoas com Autismo, se engajando nos debates em torno das propostas cada vez mais mais humanizadas de lidar com as crianças e os jovens dos municípios, alcançando também suas famílias, a partir dos momentos de escuta e reflexão sobre os avanços que podem ser feitos.

Já na segunda-feira (18/05), a secretária Renata Priscila, acompanhada da assessora estratégica da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, Carolina Umebayashi, participou das discussões em torno do chamado “Valor Aluno Ano Resultado (VAAR)”, um mecanismo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O financiamento viabilizado por este processo está vinculado às metas de aprendizagem e ao êxito das ações que proporcionam as condições adequadas de ensino de forma integral, contemplando todos os públicos com trabalhos específicos e profissionais capacitados.

Assim, o propósito desta atividade foi subsidiar gestores municipais com estratégias de apoio técnico para fortalecer a equidade nas redes públicas de ensino. O foco principal foi orientar municípios sobre como alcançar os parâmetros e condicionalidades que tornam as gestões aptas a receberem recursos.

A participação no evento que discutiu as “Rotas da Equidade” consolida e potencializa as ações já desenvolvidas pela Secretaria de Educação de Suzano, que tem caminhado de forma alinhada às metas de equidade e permanência escolar propostas pelo Ministério da Educação. O município já demonstra esse compromisso na prática por meio de diferentes iniciativas estratégicas.

Uma delas é o “Programa de Prevenção à Violência Escolar”, um trabalho fundamental para a construção de um ambiente de paz e acolhimento, que traz os elementos essenciais para que o aluno se sinta seguro e apto a aprender. A política de prevenção cria o alicerce necessário para a permanência na escola, reduzindo a evasão e combatendo as desigualdades que afastam estudantes de contextos mais vulneráveis da vida acadêmica.

Outra frente de atuação se relaciona com o fortalecimento das aprendizagens, já que o município mantém um robusto sistema de apoio pedagógico, focado em garantir que nenhum estudante seja deixado para trás. Por meio de intervenções direcionadas e reforço escolar, a rede de ensino assegura que as trajetórias escolares sejam equitativas, oferecendo suporte extra àqueles que apresentam dificuldades ou defasagens, garantindo que o direito ao aprendizado seja oferecido a todos, sem exceção.

A secretária municipal de Educação destacou que a cidade atua com os parâmetros exigidos para contemplar os estudantes com a atenção que cada um precisa. “Ao alinhar essas práticas locais com os critérios de condicionalidade do VAAR, Suzano não apenas se qualifica para o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação, mas, acima de tudo, reafirma seu papel de garantir uma rede de ensino que reconhece as diferenças e trabalha ativamente para equalizar oportunidades para todos os estudantes da cidade”, disse Renata Priscila.