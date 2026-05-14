Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Operação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa Rosa

Ação conjunta entre secretarias municipais promove limpeza urbana, melhorias viárias e fortalecimento da fiscalização em Ferraz de Vasconcelos

14 maio 2026 - 13h47Por da Reportagem Local
Operação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa RosaOperação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa Rosa - (Foto: Fábio Victor / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação integrada de combate ao descarte irregular de lixo na Rua Maria Conceição Alvarenga e Silva, no Jardim Santa Rosa. A ação reuniu equipes das secretarias de Serviços Urbanos, Segurança Urbana e Defesa Civil, além da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, com o objetivo de promover a limpeza da área, reforçar a fiscalização e ampliar a segurança no local.

Durante a operação, a Secretaria de Serviços Urbanos executou a remoção dos resíduos descartados irregularmente, além de serviços de roçagem, capinação e limpeza geral da via. A iniciativa visa recuperar o espaço público, melhorar as condições urbanas da região e evitar a formação de novos pontos de descarte clandestino.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana atuou na organização do trânsito ao longo da ação, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e equipes de trabalho. Além disto, também auxiliou na implantação de um redutor de velocidade na via, medida voltada à melhoria da mobilidade e à segurança viária dos moradores do entorno.

Já a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil acompanhou toda a operação com ações preventivas e estratégias de fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos. O trabalho integrado busca ampliar o monitoramento da área e fortalecer as medidas de preservação dos espaços públicos do município.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância da atuação conjunta entre as secretarias municipais. “Essa operação demonstra o compromisso da Prefeitura com a zeladoria urbana e a qualidade de vida da população. Estamos atuando de forma integrada para manter os bairros limpos, organizados e seguros para todos os moradores”, afirmou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que o combate ao descarte irregular depende também da colaboração da população. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima diretamente à Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A participação dos moradores é considerada fundamental para manter a cidade limpa, organizada e preservar os espaços públicos do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Larissa Ashiuchi acompanha visita do CDC à exposição no Suzano Shopping
Cidades

Larissa Ashiuchi acompanha visita do CDC à exposição no Suzano Shopping

Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo
Cidades

Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo

Autoridades da região apoiam tratamento SUS para pacientes adultos com XLH
Saúde

Autoridades da região apoiam tratamento SUS para pacientes adultos com XLH

Segurança Cidadã entrega certificados a 150 alunos do projeto 'Maria Vai à Escola'
Cidades

Segurança Cidadã entrega certificados a 150 alunos do projeto 'Maria Vai à Escola'

Meio Ambiente e GCM apreendem caçamba com documentação irregular no centro de Suzano
Cidades

Meio Ambiente e GCM apreendem caçamba com documentação irregular no centro de Suzano

Audiência pública debate sobre Plano Diretor de Turismo neste sábado 
Cidades

Audiência pública debate sobre Plano Diretor de Turismo neste sábado 