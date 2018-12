Operação Natal Seguro tem início com apoios das polícias e da GCM

A Prefeitura de Suzano deu início oficialmente à Operação Natal Seguro nesta sexta-feira (7). Trata-se de ações específicas nesta época do ano, realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, para garantir a segurança do grande público que circula na área central e em outras regiões da cidade. A iniciativa se estenderá durante todo o mês de dezembro.

O início oficial da Operação Natal Seguro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do comandante da 1ª Cia do 32º Batalhão da Polícia Militar, capitão Alain Kalkzuc; do delegado de Polícia Civil Edson Gianuzzi; do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Sérgio Assis Andrade; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez; do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Ace), Fernando Fernandes; e de representantes do Conselho de Segurança do Boa Vista e de Palmeiras.

As ações serão realizadas na área central, onde estão concentradas as agências bancárias e a maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade, e em centros comerciais, como Rio Abaixo, distrito de Palmeiras, Jardim Imperador, entre outros.

Na oportunidade, a PM apresentou um folder, que já está sendo distribuído em Suzano. A expectativa é contemplar pelo menos três mil famílias com o informativo, que apresenta posturas de prevenção à criminalidade. Além disso, os centros também receberão supedâneos, que são plataformas suspensas onde guardas municipais e policiais militares podem fazer a vigilância com uma visibilidade melhor e privilegiada dos transeuntes

“Nossa cavalaria também está garantida para a operação, com um trabalho que será desenvolvido na semana que antecede o Natal. Atrelado a isso, teremos um direcionamento de efetivos e intensificação de patrulhamentos nas regiões comerciais”, explicou o capitão da PM.

A Polícia Civil destacou que terá investigadores em locais que têm mais ocorrências. Já a GCM fará rondas ostensivas e preventivas a pé e com viaturas e motocicletas, além de oferecer um policiamento diferenciado, com trabalhos da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e com as equipes do Canil. Os guardas também contarão com um ônibus de monitoramento, que ficarão em áreas de grande movimentação da cidade.

Segundo o prefeito de Suzano, o trabalho vai contar ainda com o total apoio da Associação Comercial e do Sicomércio. “Essa operação marca uma importante interação entre o Poder Executivo, as Polícias Militar e Civil e os comerciantes. Queremos reforçar a segurança e oferecer mais tranquilidade aos nossos cidadãos de bem. Vale destacar que o papel da Imprensa também é de suma importância, pois, com a divulgação dos trabalhos, pessoas com más intenções saberão que estamos unidos para inibir a criminalidade”, concluiu Ashiuchi.