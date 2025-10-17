Outlet Solidário em Suzano oferece roupas de marca com preços especiais

Suzano vai receber, entre os dias 22 e 25 de outubro, uma edição especial do Outlet Solidário, um evento que disponibiliza a venda de roupas de marca e peças novas com preços econômicos. A ação será realizada no salão da Igreja Missão Vida com Cristo, e tem como principal objetivo beneficiar a comunidade local e arrecadar fundos para a instituição.

De acordo com a organização, a expectativa é receber cerca de cinco mil pessoas durante os quatro dias de evento. Os produtos à venda, a partir de R$ 19,90, estarão disponíveis por tempo limitado, com ofertas exclusivas de moda feminina, masculina, infantil e plus size.

A responsável pela iniciativa, Clau Machado, destaca que a proposta une solidariedade e oportunidade. “Além de ajudar a instituição e a igreja, o público vai poder aproveitar produtos de qualidade com valores acessíveis. É uma chance de renovar o guarda-roupa com economia e fazer o bem ao mesmo tempo”, afirma.

O evento contará com peças novas e de diversas marcas, oferecendo variedade e preços competitivos. Os responsáveis pelo espaço, bispo Pedro Firmino e bispa Cristiane Almeida, reforçam o convite à população para participar.

A igreja está localizada na avenida Antônio Marques Figueira, número 1216, no centro de Suzano. O Outlet Solidário funcionará das 11h às 20h nos dias 22, 23 e 24 de outubro, e das 11h às 17h no sábado (25).