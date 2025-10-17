Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 17 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Outlet Solidário em Suzano oferece roupas de marca com preços especiais

Evento tem previsão de receber mais de cinco mil pessoas durante os quatro dias de evento

17 outubro 2025 - 16h30Por Yasmin Torres - De Suzano
Outlet Solidário em Suzano oferece roupas de marca com preços especiaisOutlet Solidário em Suzano oferece roupas de marca com preços especiais - (Foto: Reprodução Google Street View)

Suzano vai receber, entre os dias 22 e 25 de outubro, uma edição especial do Outlet Solidário, um evento que disponibiliza a venda de roupas de marca e peças novas com preços econômicos. A ação será realizada no salão da Igreja Missão Vida com Cristo, e tem como principal objetivo beneficiar a comunidade local e arrecadar fundos para a instituição.

De acordo com a organização, a expectativa é receber cerca de cinco mil pessoas durante os quatro dias de evento. Os produtos à venda, a partir de R$ 19,90, estarão disponíveis por tempo limitado, com ofertas exclusivas de moda feminina, masculina, infantil e plus size.

A responsável pela iniciativa, Clau Machado, destaca que a proposta une solidariedade e oportunidade. “Além de ajudar a instituição e a igreja, o público vai poder aproveitar produtos de qualidade com valores acessíveis. É uma chance de renovar o guarda-roupa com economia e fazer o bem ao mesmo tempo”, afirma.

O evento contará com peças novas e de diversas marcas, oferecendo variedade e preços competitivos. Os responsáveis pelo espaço, bispo Pedro Firmino e bispa Cristiane Almeida, reforçam o convite à população para participar.

A igreja está localizada na avenida Antônio Marques Figueira, número 1216, no centro de Suzano. O Outlet Solidário funcionará das 11h às 20h nos dias 22, 23 e 24 de outubro, e das 11h às 17h no sábado (25). 

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória
Cidades

No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória

'Dia D' tem Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família e papanicolau nos postos
Cidades

'Dia D' tem Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família e papanicolau nos postos

Água: 1,2 mil moradores de Palmeiras são beneficiados com 281 novas ligações
Cidades

Água: 1,2 mil moradores de Palmeiras são beneficiados com 281 novas ligações

Assistência Social realiza 33 recâmbios de pessoas em situação de rua em 2025
Cidades

Assistência Social realiza 33 recâmbios de pessoas em situação de rua em 2025

Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'
Cidades

Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'

Inscrições para vestibular da Fatec Suzano se encerram no próximo mês
Cidades

Inscrições para vestibular da Fatec Suzano se encerram no próximo mês