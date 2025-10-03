Palestra do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, reúne mais de 90 pessoas na OAB Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Segurança Pública, promoveu uma palestra dirigida pelo vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto de Mello Araújo, o Coronel Mello Araújo, na noite da última quinta-feira (02/10), reunindo cerca de 90 pessoas em sua sede.



Na oportunidade, a formação contou com a presença do presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui; do presidente da Comissão de Segurança Pública, Joaquim Castro de Souza; do prefeito Pedro Ishi; do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; e do presidente da Câmara dos Vereadores, Artur Takayama. A capacitação teve foco no tema "O Papel dos Municípios na Gestão de Segurança Pública", introduzindo exemplos práticos acerca do trabalho do poder público na garantia da proteção do cidadão, considerado um direito pétreo.



O prefeito suzanense relatou que receber o convite da subseção para participar deste momento foi algo especial. "O Castro e o presidente Fabrício Ciconi Tsutsui são entusiastas deste setor no qual Suzano vem avançando grandemente desde a gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. Tivemos inúmeras conquistas com a nossa GCM, incluindo a instalação do sistema Smart Suzano, que viabiliza o reconhecimento facial de criminosos por toda a cidade. Agradeço o Coronel Mello pela visita à nossa cidade, parabenizo a diretoria da OAB pela organização e reforço o trabalho e o compromisso da Prefeitura de Suzano", pontuou Pedro Ishi.



O presidente do grupo organizador afirmou que a parceria com o vice-prefeito paulistano é de longa data, o que motivou o convite e a vinda do Coronel a Suzano. "Trabalhamos juntos na corporação, sempre agindo em prol da sociedade, e é muito valoroso vê-lo mantendo este trabalho ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Não poderia deixar de agradecê-lo pela presença, registrando ainda um agradecimento ao presidente Fabrício, ao prefeito Pedro Ishi, ao sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e ao secretário municipal de Governo, Alex Santos, que também ajudou a viabilizar este momento de instrução", pontuou Castro.



Destacando a importância da sensibilidade no trabalho de proteção aos cidadãos, Mello Araújo valorizou a grande recepção de Suzano em sua visita. "Fico extremamente honrado com a parceria dos advogados da Casa e de todas as autoridades aqui presentes. O nosso trabalho em São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, do secretário Rodrigo (Ashiuchi) e de toda a nossa equipe passa pela dedicação em garantir o bem-estar do cidadão. Por meio desta palestra, mostramos um pouco da nossa atividade e da diferença que um advogado atuante e conectado à sociedade pode fazer no cumprimento da lei e da ordem", afirmou.



Por fim, o presidente da subseção ressaltou que a honra de receber uma figura importante e notória como Mello Araújo na Casa da Advocacia Suzanense. "Para uma palestra de alta relevância, trouxemos um especialista do mais alto nível para a classe, e isso deve ser destacado. A OAB e seus advogados caminham lado a lado com o trabalho da Segurança Pública, sempre presente para colaborar em prol do pleno cumprimento da lei", concluiu Fabrício Ciconi Tsutsui.



A subseção foi representada ainda pela vice-presidente, Edjane Maria da Silva Sutero; pelo secretário-geral Cristian Sivera; pela secretária-geral adjunta, Antônia Gasparotti, e pela tesoureira Gabriella Gimenez. Na ocasião, também estiveram presentes o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; o chefe de gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; e os secretários municipais Francisco Balbino (Segurança Cidadã) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), bem como o empresário e vice-presidente do Bunkyo Suzano, Fernando Brandão. A ação contou com o apoio da Senshi Brasil, da Klok Salgados e da Arqvinhos.