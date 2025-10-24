Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/10/2025
Oportunidade

Parceria de Suzano com a Sabesp oferta 200 vagas de emprego

Iniciativa vai atender demandas da empresa paulista e priorizar inclusão e geração de renda; seleção ocorrerá na próxima semana

24 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
(Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, firmou um convênio com uma empresa prestadora de serviços para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que vai disponibilizar 200 vagas de trabalho destinadas a três públicos específicos: jovens em busca do primeiro emprego, mulheres, e demais interessados que possuem mais de 45 anos. 

A ação será coordenada pela pasta com processos seletivos agendados para terça, quarta e quinta-feira da próxima semana (28, 29 e 30/10), sempre das 9 às 17 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).

Para participar, o candidato ou candidata precisa comparecer ao local munido de documento oficial com foto, CPF e currículo atualizado. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego pelo telefone (11) 4742-9579 ou presencialmente no Centro Unificado de Serviços (Centrus) (rua Paulo Portela, 210 - Centro).

As contratações fazem parte da ampliação dos serviços de teleatendimento receptivo da empresa conveniada, localizada no bairro Calmon Viana, na cidade de Poá, que será responsável por dar suporte direto às demandas operacionais da Sabesp. Com isso, os contratados vão atuar no atendimento telefônico, prestando suporte técnico e administrativo aos serviços de água e esgoto no Alto Tietê.

A primeira etapa do processo seletivo será dedicada aos jovens que buscam o primeiro emprego, ela será realizada na terça-feira. Já na quarta-feira, a ação será exclusiva para mulheres, enquanto o terceiro dia priorizará pessoas com 45 anos ou mais. Em todos os casos, o recrutamento acontecerá de forma presencial, com triagem, entrevistas e orientações conduzidas pela secretaria e representantes da empresa parceira.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o objetivo é ampliar as oportunidades para quem mais precisa e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia com novos postos de trabalho. “Estamos muito felizes em anunciar mais uma parceria que alia geração de emprego com inclusão social. A divisão das vagas em três programas específicos - para o primeiro emprego, para mulheres e demais pessoas com mais de 45 anos - garante que diferentes perfis da população tenham acesso a oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho”, afirmou o secretário.

Ainda segundo Vaz, a iniciativa é fruto do diálogo constante entre o Poder Público e o setor privado, uma diretriz da atual gestão municipal. “Temos trabalhado fortemente para atrair novas empresas e parcerias que gerem oportunidades concretas aos suzanenses. Esse convênio com o receptivo da Sabesp é um exemplo de como podemos unir forças com o setor produtivo para transformar a vida das pessoas e impulsionar a economia da cidade”, destacou.

