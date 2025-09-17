Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Cidades

Parceria entre prefeitura e governo estadual garante curso básico de Libras

Capacitação on-line, com 70 vagas e certificado, começa em outubro e promove mais inclusão e interação com pessoas surdas

16 setembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Parceria entre prefeitura e governo estadual garante curso básico de Libras - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo e em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SEDPCD), abriu nesta terça-feira (16/08) 70 vagas para o curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A capacitação gratuita será realizada entre os dias 14 de outubro e 13 de novembro, de forma on-line, sempre às terças e quintas-feiras. Para se inscrever basta acessar o link bit.ly/CursodeLibras-Básico até as vagas serem preenchidas.

A formação será composta por dez encontros gratuitos e oferecerá certificado de conclusão aos participantes que atingirem, no mínimo, 75% de presença e média igual ou superior a 5 nas atividades propostas. Com carga horária de 40 horas, o curso busca promover inclusão e ampliar a interação com pessoas surdas.

As aulas serão ministradas sempre às terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas. O conteúdo abrangerá temas fundamentais para a formação, como o que é Libras, identidade surda, expressões faciais, pronomes, dias da semana, números, sinais pessoais, meios de transporte, profissões, entre outros tópicos.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por pessoas maiores de 18 anos. Após o cadastro, os participantes receberão por e-mail todas as orientações necessárias para acompanhar as aulas. Como as vagas são limitadas, recomenda-se que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantir sua participação.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou a importância do Curso para a inclusão e o respeito. “Proporcionar aos munícipes capacitações que são essenciais para garantir a valorização da comunidade surda e o respeito à diversidade é uma sociedade justa e igualitária” disse.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o compromisso da gestão com a população surda. “Nossa gestão está empenhada em ampliar o acesso a iniciativas que garantam igualdade de oportunidades, fortalecendo a inclusão e criando caminhos para uma sociedade mais justa e acolhedora”, finalizou o chefe do Poder Executivo Municipal.

