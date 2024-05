Parceria vai garantir inclusão digital a jovens atendidos por ONGs

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social firmou uma parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (Indes) ra proporcionar a 210 adolescentes de seis Organizações Não Governamentais (ONGs) de Suzano a oportunidade de formação gratuita em conteúdos da área de tecnologia. Na última sexta-feira (17/05), no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro, foram apresentadas às entidades os pré-requisitos para participação da iniciativa, que deverá garantir a capacitação ao longo do segundo semestre.

Os critérios de seleção das ONGs que serão contempladas incluem a oferta de laboratório com pelo menos seis computadores conectados à internet de alta velocidade, em bom funcionamento. Também é necessário haver 35 jovens, entre 14 e 17 anos, interessados em fazer algum dos programas de formação em tecnologia. Como contrapartida, as entidades precisam cadastrar os alunos no sistema Indes. Os jovens atendidos poderão acessar os cursos a qualquer horário da semana por meio do formato educação a distância. Além do conteúdo que será disponibilizado de forma virtual, a entidade contemplada poderá contar com a presença de um professor de tecnologia durante três horas por semana, para tirar dúvidas dos alunos. Esse professor poderá fazer pequenas manutenções no laboratório local, incluindo a formatação de máquinas e troca de peças. A proposta é garantir acesso a cursos com certificação Microsoft, Cisco, Google e Dinamize para formação em letramento digital, pacote office, redes de computador, marketing digital, robótica, programação e drone, entre outras matérias.