Parque Max Feffer recebe 'Circuito Cultural e de Lazer' neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com o Instituto Mogiano de Pesquisa, Educação e Cultura (Impec), realizará nestes sábado e domingo (12 e 13/10) o “Circuito Cultural e de Lazer” no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 9 às 17 horas. O evento trará atividades como brinquedos infláveis, apresentações teatrais e musicais, oficinas e uma caminhada.

No sábado, a partir das 9 horas, estão programados brinquedos como escorregadores com escalada, futebol de sabão, pula-pula, piscina de bolinhas, além de pintura facial e oficinas de dança de salão, hip-hop, circo, jogos de mesa (xadrez, dama e dominó), tecido acrobático, street dance, capoeira e aula de ritmos. Às 10 horas será a vez do espetáculo “Esperando Gugu”, encenado por “Patife e Johnny Franchestter”. Logo depois, às 11 horas, a cantora Karen Santana se apresenta, seguida do grupo “Pagode d’Verdade” às 12h30. Às 13h30, o espetáculo “Brincando no Picadeiro”, com a “Cia Mina do Riso”, promete divertir o público, e a banda “Monster Trip” sobe ao palco às 14h40. Além das atrações culturais, haverá uma feira de saúde com serviços como aferição de pressão arterial, medição de Índice de Massa Corporal (IMC), testes de glicemia e orientações sobre tabagismo e dengue.

No domingo, às 9 horas, ocorrerá a “Caminhada do Circuito Cultural e de Lazer - Etapa Parque Max Feffer”, onde os participantes receberão uma medalha e um kit lanche contendo barra de cereal, banana, maçã e água ao retornarem ao ponto de partida. O trajeto será decidido no momento da caminhada e a inscrição pode ser feita pelo link bit.ly/CaminhadaEtapaParqueMaxFeffer até esta sexta-feira (11/10). As demais atividades do domingo seguem iguais às de sábado, com exceção das atrações teatrais e musicais que começarão às 10 horas com o “Grupo Fantoche” apresentando a peça “A Quase Morte de Zé Malandro”; às 11 horas, o show fica por conta do “Coletivo do Morro”; às 12h30, é a vez do “Grupo Som da Terra de Viola Caipira”; às 13h30, o “Grupo Quântica Teatro Laboratório” traz a peça “Gigante de Meias Vermelhas’; e, encerrando as apresentações, o grupo “Nagarage’ se apresenta a partir das 16 horas.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, o “Circuito Cultural e de Lazer” é uma iniciativa que busca levar entretenimento de qualidade para todas as regiões da cidade, promovendo a integração da comunidade e o acesso a atividades culturais e recreativas. “Queremos oferecer uma programação diversificada que atenda pessoas de todas as idades, proporcionando momentos de lazer e bem-estar para as famílias, além de cuidados com a saúde”, afirmou.