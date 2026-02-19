Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/02/2026
Parque Max Feffer reúne mais de 20 mil pessoas durante três dias do 'Carnaval 2026'

Evento gratuito no último final de semana (14, 15 e 17/02) levou 15 atrações ao parque e mobilizou 34 participantes nos concursos, consolidando o espaço como palco da maior celebração popular da cidade

18 fevereiro 2026 - 19h28Por da Reportagem Local
Parque Max Feffer reúne mais de 20 mil pessoas durante três dias do 'Carnaval 2026'Parque Max Feffer reúne mais de 20 mil pessoas durante três dias do 'Carnaval 2026' - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

Suzano viveu três dias de intensa celebração neste período de folia (14, 15 e 17/02) com a realização do “Carnaval 2026” no Parque Municipal Max Feffer. Promovida pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a programação gratuita reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com 15 atrações, consolidando o espaço como principal ponto de encontro das famílias.

No sábado, o público estimado foi de 6 mil pessoas. Já no domingo e na terça-feira, aproximadamente 7 mil pessoas participaram das atividades em cada dia, mantendo o fluxo contínuo de visitantes e fortalecendo o evento no calendário cultural do município. Ao todo, foram 15 atrações distribuídas na programação, entre aulas abertas de ritmos brasileiros, apresentações de DJs, shows musicais, baterias e a apresentação de algumas composições que participaram do “Concurso de Marchinhas”.

No sábado (14/02), a abertura da programação contou com aula aberta de ritmos brasileiros e apresentação do DJ André Barbosa. Na sequência, o “Concurso de Fantasias Infantil” reuniu 19 crianças, de 3 a 11 anos, que desfilaram no palco montado no Pavilhão Zumbi dos Palmares. O público também acompanhou as apresentações da Bateria Show do GRES Leandro de Itaquera e da GRCSES Unidos do Peruche, ampliando a diversidade artística da programação.

Já no domingo (15/02), a “Folia no Parque” deu continuidade às atividades, novamente com aula aberta de ritmos brasileiros e discotecagem. No mesmo dia, foi realizado o “Concurso de Fantasias” para participantes a partir de 12 anos, que registrou 15 inscritos, ampliando o envolvimento do público jovem e adulto. As apresentações musicais e a bateria show encerraram a programação com forte interação do público, e Natalie e Banda finalizaram as atividades do dia.

O encerramento, na terça-feira (17/02), foi marcado pela apresentação de algumas composições do “Concurso de Marchinhas”, mantendo viva uma das tradições mais emblemáticas do Carnaval brasileiro. A programação incluiu ainda atividade temática com clássicos carnavalescos, micareta e show final, garantindo diversidade artística ao longo da agenda.

Os concursos contaram com premiação aos participantes, reconhecendo criatividade, desempenho e originalidade. A estrutura do evento incluiu palco, sistema de sonorização e iluminação profissional, além do apoio das equipes de organização e segurança, assegurando tranquilidade durante os três dias de atividades.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o sucesso da programação destaca ainda o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso à cultura e com a valorização das tradições populares. “O ‘Carnaval 2026’ no Parque Max Feffer foi pensado para ser um evento plural, acessível e familiar. Conseguimos reunir 20 mil pessoas em três dias com uma programação totalmente gratuita, organizada e segura. Isso demonstra que a população acredita nas ações culturais promovidas pelo município e participa ativamente delas”, afirmou.

O secretário também destacou a importância de manter vivas as manifestações tradicionais da folia. “Valorizar as marchinhas, abrir espaço para as escolas de samba, incentivar os concursos de fantasias e promover atrações para todas as idades é fortalecer a identidade cultural da cidade. Nosso objetivo é oferecer experiências que aproximem as famílias, incentivem os artistas locais e transformem os espaços públicos em grandes pontos de encontro e celebração”, finalizou.

