Parque Max Feffer reúne mais de 20 mil pessoas durante três dias do 'Carnaval 2026'

Suzano viveu três dias de intensa celebração neste período de folia (14, 15 e 17/02) com a realização do “Carnaval 2026” no Parque Municipal Max Feffer. Promovida pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a programação gratuita reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com 15 atrações, consolidando o espaço como principal ponto de encontro das famílias.

No sábado, o público estimado foi de 6 mil pessoas. Já no domingo e na terça-feira, aproximadamente 7 mil pessoas participaram das atividades em cada dia, mantendo o fluxo contínuo de visitantes e fortalecendo o evento no calendário cultural do município. Ao todo, foram 15 atrações distribuídas na programação, entre aulas abertas de ritmos brasileiros, apresentações de DJs, shows musicais, baterias e a apresentação de algumas composições que participaram do “Concurso de Marchinhas”.

No sábado (14/02), a abertura da programação contou com aula aberta de ritmos brasileiros e apresentação do DJ André Barbosa. Na sequência, o “Concurso de Fantasias Infantil” reuniu 19 crianças, de 3 a 11 anos, que desfilaram no palco montado no Pavilhão Zumbi dos Palmares. O público também acompanhou as apresentações da Bateria Show do GRES Leandro de Itaquera e da GRCSES Unidos do Peruche, ampliando a diversidade artística da programação.

Já no domingo (15/02), a “Folia no Parque” deu continuidade às atividades, novamente com aula aberta de ritmos brasileiros e discotecagem. No mesmo dia, foi realizado o “Concurso de Fantasias” para participantes a partir de 12 anos, que registrou 15 inscritos, ampliando o envolvimento do público jovem e adulto. As apresentações musicais e a bateria show encerraram a programação com forte interação do público, e Natalie e Banda finalizaram as atividades do dia.

O encerramento, na terça-feira (17/02), foi marcado pela apresentação de algumas composições do “Concurso de Marchinhas”, mantendo viva uma das tradições mais emblemáticas do Carnaval brasileiro. A programação incluiu ainda atividade temática com clássicos carnavalescos, micareta e show final, garantindo diversidade artística ao longo da agenda.

Os concursos contaram com premiação aos participantes, reconhecendo criatividade, desempenho e originalidade. A estrutura do evento incluiu palco, sistema de sonorização e iluminação profissional, além do apoio das equipes de organização e segurança, assegurando tranquilidade durante os três dias de atividades.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o sucesso da programação destaca ainda o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso à cultura e com a valorização das tradições populares. “O ‘Carnaval 2026’ no Parque Max Feffer foi pensado para ser um evento plural, acessível e familiar. Conseguimos reunir 20 mil pessoas em três dias com uma programação totalmente gratuita, organizada e segura. Isso demonstra que a população acredita nas ações culturais promovidas pelo município e participa ativamente delas”, afirmou.

O secretário também destacou a importância de manter vivas as manifestações tradicionais da folia. “Valorizar as marchinhas, abrir espaço para as escolas de samba, incentivar os concursos de fantasias e promover atrações para todas as idades é fortalecer a identidade cultural da cidade. Nosso objetivo é oferecer experiências que aproximem as famílias, incentivem os artistas locais e transformem os espaços públicos em grandes pontos de encontro e celebração”, finalizou.