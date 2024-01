Parque Max Feffer segue com horário estendido até o próximo domingo

A Prefeitura de Suzano decidiu manter o horário de funcionamento estendido do Parque Municipal Max Feffer até este domingo (04/02). O equipamento, que fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, seguirá aberto ao público das 6 horas às 19h30. A partir de segunda-feira (05/02) voltará a ser das 6 às 18 horas.

Inicialmente, o horário estendido permaneceria até esta quarta-feira (31/01), mas por causa do significativo aumento no número de frequentadores, da confirmação do início do ano letivo na próxima terça-feira (06/01) e da nova fonte interativa Acqua Play, a administração municipal optou por prorrogar o período, a fim de beneficiar as pessoas que têm visitado o local.

Um levantamento realizado pela prefeitura mostra que, durante a segunda quinzena de dezembro de 2023 e todo o mês de janeiro de 2024, o Max Feffer teve um aumento de 61,3% no número de frequentadores. No total, 197,3 mil pessoas passaram pelo equipamento durante este período, superando com folga os números de 45 dias considerados “normais”, em que o fluxo estimado é de 122 mil visitantes. A quantidade de munícipes que foram ao parque passou de 1,8 mil (sem férias escolares) para 2,3 mil (com férias escolares) em dias úteis; de 4,5 mil (sem férias escolares) para 8 mil (com férias escolares) aos sábados; e de 5 mil (sem férias escolares) para 10 mil (com férias escolares) aos domingos.

Além da fonte, o Max Feffer ainda abriga a Arena Suzano, o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, quadras de futsal e basquete e pista de ciclismo e caminhada. Por sua vez, os apaixonados por esportes radicais podem conferir o Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas da modalidade na América Latina, com 2,6 mil metros quadrados e mais de 20 obstáculos horizontais e verticais, onde é possível executar as mais diversas manobras, como ollie, flip, hardflip, entre outras.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o aumento na quantidade de dias com horário estendido vai beneficiar muitos munícipes que saem do trabalho no final de tarde e buscam lazer no equipamento. “É um ganho de uma hora e meia que vai trazer muitos visitantes ao parque no início da noite. Durante as férias, o Max Feffer foi um grande atrativo, um dos maiores da nossa cidade, e teve um aumento considerável de frequentadores. Estamos muito felizes por nossos munícipes procurarem e aproveitarem o parque que é pensado e cuidado com carinho para eles”, concluiu o chefe do Executivo.