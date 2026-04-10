Parque Max Feffer tem fim de semana com atrações gratuitas para todas as idades

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura, preparou uma programação especial para este fim de semana (11 e 12/04), no Parque Municipal Max Feffer, como parte das comemorações pelos 77 anos da cidade, celebrados em 2 de abril. Com atividades gratuitas ao longo de todo o dia, a iniciativa contempla diferentes linguagens artísticas e reúne dança, música, exposição e opções de lazer, ampliando o acesso da população às ações culturais no município.

No sábado (11/04), a programação tem início às 10 horas com aula de ritmos, seguida pelas apresentações de dança com grupos, companhias e escolas da cidade, evidenciando o trabalho desenvolvido nos espaços de formação artística. Participam desta etapa nomes como La Art Espaço Artístico, Cia. Alabama Country, House of Alamanda, Studio de Dança e Charme, Corpo ao Cubo, Fundação Kolping, The Move Crew, Escola Arte Dança Suzano e Escolas Livres para Dançar.

No mesmo período, segue aberta para visitação a exposição “Imigrantes de Suzano”, que apresenta registros e memórias da formação da cidade, permanecendo disponível até as 17 horas. Entre 11 e 16 horas, o parque também contará com brinquedos infláveis e praça de alimentação, reforçando o caráter familiar da programação.

As apresentações musicais do sábado começam ao meio-dia, com a Fanfarra da Guarda Mirim, seguida pela Orquestra de Suzano, às 12h45. A sequência inclui o grupo Notória Nota, às 13h30, a dupla 12 por 2, às 14h45, e o encerramento com a cantora Raíssa Barbosa, às 16 horas, garantindo diversidade de estilos ao longo da tarde.

No domingo (12/04), a programação segue ao longo do dia com a exposição “Imigrantes de Suzano” e as atividades recreativas, garantindo opções de lazer para quem comparecer em diferentes horários.

Já no período da tarde, das 13 às 17 horas, as atrações musicais dão sequência às atividades com apresentações de Canta Mais Brasil, às 13 horas; Grupo Anuêa, às 14h30; e Solana Estrela, às 16 horas, encerrando o fim de semana com shows abertos ao público.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a proposta reforça a presença da cultura no cotidiano da cidade. “A gente organiza uma programação pensada para diferentes públicos, valorizando quem produz cultura em Suzano e oferecendo opções acessíveis de lazer. É um movimento contínuo de ocupar os espaços com arte e incentivar a participação da população”, afirmou.