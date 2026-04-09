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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Shows

Parque Max Feffer terá bilheteria para shows do Suzano Music Festival

Festival acontece entre os dias 9 e 12 de abril

09 abril 2026 - 14h50Por de Suzano
Estrutura do Suzano Music Festival foi montada no Parque Max FefferEstrutura do Suzano Music Festival foi montada no Parque Max Feffer - (Foto: Divulgação)

Quem decidir ir de última hora ao Suzano Music Festival também terá a oportunidade de garantir presença. Durante todos os dias de evento, o público poderá comprar na hora os ingressos diretamente no Parque Municipal Max Feffer, onde o festival acontecerá entre os dias 9 e 12 de abril.

A venda presencial será realizada na bilheteria oficial montada no parque, permitindo que quem não adquiriu antecipadamente possa participar assim que chegar no festival.

A iniciativa amplia o acesso e atende especialmente quem decide a programação em cima da hora.

O Suzano Music Festival integra as comemorações dos 77 anos da cidade e reúne grandes nomes da música nacional em quatro dias de evento:

•    09/04 (quinta-feira): Leonardo
•    10/04 (sexta-feira): Murilo Huff
•    11/04 (sábado): Maiara & Maraisa e Léo Santana
•    12/04 (domingo): Roupa Nova

Além das atrações principais, o festival também abre espaço para artistas locais, com apresentações a partir das 18h. Os portões são abertos diariamente às 17h.

Estrutura e conforto para o público

Realizado em uma área com mais de 10 mil metros quadrados, o evento conta com uma estrutura completa, incluindo dois palcos, sistema de som de grande porte, painéis de LED e torres de delay que garantem qualidade de áudio e visibilidade em toda a área.

Um dos principais diferenciais do festival é a área 100% coberta, proporcionando mais conforto ao público, independentemente das condições climáticas. A estrutura inclui ainda mais de 200 banheiros químicos, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação.

Para quem busca uma experiência diferenciada, o evento oferece setores como Pista Premium, Área VIP, Front Stage e camarotes, com opções para grupos e espaços empresariais.

O festival também conta com acessibilidade, com área reservada para pessoas com deficiência (PCD), além de rampas e piso adequado.

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