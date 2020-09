O Parque Municipal Max Feffer será reaberto ao público neste sábado, 19 de setembro, com todas as medidas necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

A iniciativa foi possível em razão do encerramento das atividades do Hospital de Campanha instalado no local no último domingo.

Por enquanto, apenas as pistas para caminhada, corrida, ciclismo e outras práticas estarão liberadas.

O retorno da utilização de playground, quadras esportivas, academia ao ar livre, piscina, Suzano Skate Park e demais rampas, lanchonete, Pavilhão Zumbi dos Palmares e estacionamento interno ocorrerá de forma gradativa, de acordo com as orientações das autoridades públicas de saúde. As feiras de artesanato, de produtos orgânicos e de alimentação também não voltarão neste momento.

O funcionamento será diário, mas em período reduzido, das 8 às 17 horas. A entrada será única para pedestres pela avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. Haverá aferição de temperatura corporal e será obrigatório o uso de máscaras. O público receberá orientações sobre os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Playpet, que ficam anexos ao Parque Max Feffer, vão funcionar nas mesmas condições.

Já a Arena Suzano vai passar por desinfecção e permanecer fechada por pelo menos 30 dias como medida sanitária preventiva em razão de ter abrigado o Hospital de Campanha para pacientes diagnosticados com Covid-19.