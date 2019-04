Passageiros comemoram fim da baldeação, mas pedem intervalo menor

Depois de quase 20 anos de reivindicações pedindo o fim da baldeação na estação Guaianases, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), juntamente com o governador João Doria (PSDB), finalmente anunciou a ampliação dos serviços do Expresso Leste-Mogi, que irá fazer viagens diretas até São Paulo em todos os horários. Muitos passageiros comemoraram o feito, porém a demora nos intervalos dos trens preocupa os usuários.

De acordo com a maioria dos passageiros, o tempo prometido pela CPTM, 8 minutos, não está sendo cumprido, fazendo com que a viagem até São Paulo seja mais demorada. "A estimativa é de 8 minutos no Expresso e 4 minutos nos trens que saem de Guaianases, mas esse tempo não vai ser cumprido. Hoje o tempo de espera nos trens já estava grande, mais de 8 minutos", conta o supervisor de suporte Afonso Barbosa, de 26 anos.

Apesar da demora entre os trens, Barbosa, que é morador do bairro Guaianases, ficou feliz pela medida da CPTM de alternar as viagens. "Gostei bastante. Acho que vai ajudar muito a gente, mas tem que funcionar pra valer, porque o trem vem vazio para os passageiros da estação", conta.

A operadora de telemarketing Caroline Lauriano, de 18 anos, aprova o fim definitivo da troca de trens e diz que o tempo de intervalo deve diminuir ainda mais nos horários de pico. "Ainda bem que acabou porque a baldeação era muito cruel com quem precisa desse transporte. Agora precisam incluir mais trens nos horários de pico para ficar 100%". Ela também pontua que os trens estão com lentidão nos horários de grande volume de pessoas.

O empacotador Gabriel Gonçalves, de 20 anos, também é um dos que comemoraram o fim da baldeação. "Nossa, isso vai ajudar muitas pessoas. Vai diminuir o tempo de viagem e penso que as pessoas não vão mais chegar atrasadas por conta do tempo perdido em Guaianases", disse.

A situação citada por Gonçalves é a integração da Linha 11 para a Linha 12-Safira, que atualmente ocorre em Calmon Viana.