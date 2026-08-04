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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Trens

Ferroviários aprovam greve para esta terça-feira nas linhas da região

Votação da paralisação ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias no Brás

03 agosto 2026 - 20h37Por DA REGIÃO
FERROVIÁRIOS Decidiram entrar em greve a partir desta terça-feira nas linhas da regiãoFERROVIÁRIOS Decidiram entrar em greve a partir desta terça-feira nas linhas da região - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Os ferroviários das linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade confirmaram greve por tempo indeterminado a partir da 0h desta terça (4), em protesto contra as falhas apresentadas pela Trivia Trens após ela assumir a concessão das linhas que eram da CPTM (companhia estadual).
A votação ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB), no Brás, região central da cidade.
A mobilização ocorre em meio às discussões sobre o futuro dos empregados após a concessão das três linhas à iniciativa privada. O sindicato que representa os ferroviários afirma que ainda busca garantias de manutenção dos postos de trabalho e cobra uma resposta oficial do governo estadual às reivindicações apresentadas pela categoria.
A paralisação atinge as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O restante da malha ferroviária e metroviária do estado não faz parte da negociação conduzida pelos ferroviários dessas linhas.
As três linhas estiveram no centro de uma crise operacional nas últimas semanas. Após falhas registradas durante a operação da concessionária responsável, a CPTM reassumiu temporariamente a administração dos ramais por um período de até 90 dias, enquanto os problemas são apurados pelos órgãos competentes.
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil esteve, na semana passada, no programa ‘DS Entrevista’. Eles afirmaram, na ocasião, caso o Governo do Estado não apresentasse uma resposta ou se recusasse a negociar até a próxima sexta-feira (31), uma nova assembleia seria realizada no dia 3 de agosto, às 18 horas, com possível greve a partir da meia-noite do dia 4 de agosto. Foi o que aconteceu.
Entre as principais deliberações, os trabalhadores decidiram exigir a reestatização das linhas concedidas à Trivia Trens, a manutenção de todos os empregos dos ferroviários da CPTM e a aprovação do Projeto de Lei nº 730/2025 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com apoio do Governo do Estado.
A assembleia ocorreu em meio aos recentes episódios de falhas operacionais, incêndios, atrasos e interrupções nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, atualmente concedidas à iniciativa privada, mas temporariamente reassumidas pela CPTM por 90 dias. Segundo o sindicato, esses problemas têm se tornado recorrentes nos últimos dias e os trabalhadores manifestaram preocupação com a ausência de garantias sobre a manutenção de seus empregos após o prazo.

 

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