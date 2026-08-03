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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Abertura do 'Agosto Jovem' mobiliza mais de 80 estagiários da Prefeitura de Suzano

'Gincana dos Estagiários' marcou o início da programação do mês com atividades, aprendizado e conhecimento sobre a administração pública

03 agosto 2026 - 19h11Por de Suzano
Abertura do 'Agosto Jovem' mobiliza mais de 80 estagiários da Prefeitura de SuzanoAbertura do 'Agosto Jovem' mobiliza mais de 80 estagiários da Prefeitura de Suzano - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

Mais de 80 estagiários da Prefeitura de Suzano participaram nesta segunda-feira (03/08) da abertura oficial do “Agosto Jovem”, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A programação começou com a “Gincana dos Estagiários”, atividade organizada pela Secretaria Municipal de Administração em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e o Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), que reuniu momentos de integração, aprendizado e descontração para marcar o início do mês dedicado à juventude no município.

O “Agosto Jovem” será promovido ao longo de todo o mês e contará com uma série de ações voltadas ao público jovem em diferentes regiões da cidade.

A cerimônia de abertura reuniu os secretários municipais de Governo, Alex Santos; de Administração, Cintia Lira; de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o presidente da Câmara, Artur Takayama; o presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim; e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, que representou o prefeito Pedro Ishi; além de demais autoridades municipais.

Durante a abertura, as autoridades compartilharam mensagens de incentivo, destacando a importância do protagonismo juvenil, da dedicação aos estudos e do compromisso com a construção de uma trajetória profissional.

Os estagiários foram distribuídos em duas equipes, identificadas pelas cores azul e branco, que disputaram todas as provas ao longo da tarde. Ao final da competição, a equipe azul conquistou a vitória ao somar 1.010 pontos, superando a equipe branca, que encerrou a disputa com 940 pontos. Além do caráter competitivo, a gincana teve como principal objetivo promover integração, trabalho em equipe e ampliar o conhecimento dos participantes sobre a administração pública e a cidade de Suzano.

A programação foi separada em quatro etapas. A primeira gincana desafiou os participantes a fazerem mímicas relacionadas a pontos turísticos, festas e eventos tradicionais de Suzano, como a Festa da Cerejeira e a Festa Nordestina, enquanto as equipes tentavam descobrir as palavras secretas.

Na sequência, foi realizado o “Passa ou Repassa”, com perguntas sobre o Estatuto da Juventude, o Conselho Municipal da Juventude, festas tradicionais da cidade e benefícios garantidos aos jovens pela legislação. Em outro momento, os participantes responderam questões de verdadeiro ou falso sobre o funcionamento da administração pública, ampliando os conhecimentos sobre a estrutura do poder público municipal.

O encerramento ficou por conta de uma divertida disputa para adivinhar músicas do sertanejo brasileiro, cantadas ao vivo pela cantora Cláudia Oliveira, intérprete da música-tema da Campanha do Agasalho 2026.

O presidente do Comjuve destacou que a abertura simboliza o compromisso da cidade com o fortalecimento das políticas públicas para a juventude. “O ‘Agosto Jovem’ representa o quanto Suzano acredita no potencial dos seus jovens. Além de proporcionar momentos de diversão, este é um espaço de aprendizado, diálogo e construção de novas oportunidades para que cada um possa desenvolver seu protagonismo”, afirmou André Luis Bom Fim.

Por sua vez, o secretário de Governo reforçou o incentivo para que os estagiários aproveitem as oportunidades oferecidas pela administração municipal. “A Prefeitura estará sempre de portas abertas para apoiar os jovens. Temos hoje o prefeito mais jovem da história de Suzano, empossado aos 34 anos, e isso mostra que vocês também podem alcançar os objetivos que sonham. Acreditem no potencial de cada um e sigam trabalhando para chegar onde desejam”, declarou Alex Santos.

Já a secretária de Administração ressaltou que o estágio é uma etapa importante para o crescimento profissional. “A rotina exige responsabilidade e compromisso, mas também proporciona um aprendizado que levamos para toda a vida. Aproveitem cada oportunidade, se dediquem e tenham certeza de que todo esforço será recompensado no futuro”, destacou Cintia Lira.

O secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, falou sobre sua trajetória profissional e incentivou os jovens a valorizarem o presente. “Existe uma pressão muito grande sobre os jovens em relação ao futuro, mas o que realmente podemos controlar é o presente. Foi construindo minha trajetória, passo a passo, que cheguei até aqui. Daqui a alguns anos, muitos de vocês poderão estar ocupando espaços de liderança na administração pública”, afirmou.

Representando o prefeito Pedro Ishi, a presidente do Fundo Social de Solidariedade refletiu sobre a passagem do tempo e incentivou os jovens a valorizarem essa fase da vida. “Quando somos jovens, temos a impressão de que o tempo demora a passar, mas a vida acontece muito rápido. Aproveitem esse período para aprender, crescer e construir uma trajetória da qual vocês se orgulhem”, concluiu Déborah.

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