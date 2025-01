Passe Livre registra 2,2 mil solicitações desde o início das inscrições

O programa Passe Livre Estudantil registrou 2.246 solicitações para o 1º semestre deste ano. Os cadastros para ter acesso ao benefício foram iniciados em 6 de janeiro e prosseguem até 30 de abril, por meio do link bit.ly/passelivresuzano.

Até esta quinta-feira (30/01), 787 estudantes que realizaram a solicitação já enviaram a documentação exigida. Deles, 460 tiveram o pedido deferido, sendo 64 novos e 396 para recadastro.

Esse é um momento importante do Passe Livre, já que o volume de requerimentos para contar com a iniciativa aumenta por conta da aproximação do retorno às aulas pelos estudantes. Para ter acesso ao benefício, o solicitante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

O programa concede gratuidade aos estudantes que utilizam as linhas municipais para se deslocar aos seus respectivos estabelecimentos de ensino. A Secretaria Municipal de Educação está próxima da estimativa de registros para o primeiro semestre deste ano, que é de aproximadamente 2,5 mil alunos. No mesmo período de 2024, o benefício alcançou 2.783 estudantes.

Para solicitar o cadastro ou a renovação, o usuário deve acessar o portal e clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2025”, inserindo em seguida o número do CPF. No sistema, ele informará os dados pessoais para dar continuidade como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como o nome da instituição de ensino, carga horária, curso e linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o solicitante deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição de ensino. O atendimento ao aluno começa somente após a aprovação de seus documentos digitalizados no endereço eletrônico, conforme cronograma publicado no acesso dos usuários.

A secretária Renata Priscila afirmou que os estudantes cadastrados devem se atentar aos requisitos e aguardar a análise dos documentos. “Estamos próximos do início das aulas e a demanda pelo ‘Passe Livre’ deve aumentar. Nossas equipes estão observando se toda a documentação está correta para viabilizar o acesso ao benefício. Vamos analisar tudo o mais breve possível e liberar a gratuidade para todos que cumprirem os requisitos”, declarou a chefe da pasta.